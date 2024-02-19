تخطت الـ900 جنيه للكيلو..شعبة البن: كلما زاد الدولار ارتفعت تكلفة استيراد المنتج

كشف محمد نظمي نائب رئيس شعبة البن، عن الأسباب وراء ارتفاع أسعار البن لـ 900 جنيه للكيلو، مؤكدا أن منذ عام يزداد سعر البن كل شهر بشكل كبير، وما يحدث في البحر الأحمر أثر على السفن كلها وبالتبعية سعر الدولار، حيث أن المشكلات أصبحت عالمية وليست داخلية فقط.

وأكد "محمد نظمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أنه لا استغناء عن البن أو الشاي، ولكن أسعار بعض أنواع القهوة تخطت الـ900 جنيه للكيلو، وأسعار البن مرتبطة بالدولار، وكلما زاد الدولار ارتفعت تكلفة استيراد البن.

إرتفاع أسعار البن

وأشار نائب رئيس شعبة البن، إلى أن ارتفاع أسعار البن حدث في معظم دول العالم، وليس في مصر فقط، فقد أثر المناخ على المحاصيل في العالم كله، وكل دولة منتجة للبن تحاول تصدير محصولها، ولكن هناك زيادة في مصاريف الشحن والموانئ والتأمينات والنقل.