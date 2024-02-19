يصل لـ 900 جنيه.. نائب رئيس شعبة البُن يكشف التفاصيل

علّق محمد نظمي نائب رئيس شعبة البن، على الارتفاع الجنوني في أسعار البن ووصوله إلى 900 جنيه للكيلو، موضحًا: "هذا الأمر يحدث عالميا وليس في مصر فقط، فقد أثر المناخ على المحاصيل في العالم كله، وكل دولة منتجة للبن تحاول تصدير محصولها، ولكن هناك زيادة في مصاريف الشحن والموانئ والتأمينات والنقل".

وأضاف "نظمي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": "منذ عام يزداد سعر البن كل شهر بشكل كبير، كما أن ما يحدث في البحر الأحمر أثر على السفن كلها وبالتبعية سعر الدولار، أي أن المشكلات أصبحت عالمية وليست داخلية فقط".

إلى ذلك، قالت الإعلامية هبة جلال: "لا استغناء عن البن أو الشاي، ولكن أسعار بعض أنواع القهوة تخطت الـ900 جنيه للكيلو، وأسعار البن مرتبطة بالدولار، وكلما زاد الدولار ارتفعت تكلفة استيراد البن".