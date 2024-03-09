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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فاهمين رمضان غلط.. جمال شعبان يوضح مفهوم خاطئ شائع بين المسلمين

دكتور جمال شعبان
دكتور جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق عن بعض المفاهيم الخاطئة  عن صيام  شهر رمضان منتشرة فى مجتمعنا بشكل كبير.

وقال دكتور جمال شعبان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن بعض المفاهيم التي تربينا عليها في مطلع العمر عن شهر رمضان ليست صحيحة من بينها الحكمة من فرض الصيام.

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فكان يقال لنا فى الصغر “أننا نصوم شهر رمضان لنحس بألام الجوع والظمأ ومن ثم ترق قلوبنا للفقير المحتاج الذي هو دائم المسغبة دائب المعاناة ومن ثم  نحس به ونرق له ونعطف  ونحدب عليه” وهذه قراءة خاطئة لحكمة الصيام لأنه لو كان الأمر كذلك لكان هناك إعفاء للفقراء والمساكين من الصيام لأنهم يستشعرون وجع الجوع والعطش بصفة لازمة !! .. إذن ما الحكمة من الصيام!

مفهوم-الصيام
مفهوم-الصيام

وأوضح جمال شعبان أن الحكمة من صيام رمضان مختلفة تماما واستدل بقول الله تعالي “لعلكم تتقون ” وهذا يعنى أن الغرض هو التقوي.

واستكمل جمال شعبان حديثه قائلا: " التقوي مثل الوقاية والتوقي يعني تجنب الوقوع في الذنوب والآثام  والنأي عن مسالكها والدروب المؤدية إليها  risk factors لأن من حام حول الحمي أوشك أن يقع فيه ومن اقترف المقدمات حتماً سيبلغ النهايات.

واختتم منشوره قائلا “إذن هي ورشة عمل workshop في رمضان تتدرب فيها علي  أن  تترك المباح الحلال  وتسمو على غريزتي البطن والفرج فمن استطاع أن يترك الحلال …”

رمضان الحكمة من الصيام الجوع والعطش صيام شهر رمضان صيام رمضان صوم شهر رمضان الدكتور جمال شعبان آلام الجوع

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