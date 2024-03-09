عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من إمام عاشور بعد فوزه بلقب أفضل لاعب بمباراة كأس مصر

صدى البلد

شارك نجم الأهلي إمام عاشور صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

 

وظهر إمام عاشور في الصورة وهو يحتفل بالكأس، بعد فوز الأهلي بلقب أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس مصر.

توج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين للا شيء، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.


وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي موقع فيسبوك "امام عاشور

اشكر لاعبو الأهلي على ما قدموه اليوم

نلعب في الأهلي لأخر دقيقة لإسعاد جماهيرنا

شاركت في المباراة رغم ارتفاع درجة حرارتي وأشكر أسرتي علي دعمها المستمر

تنظيم نهائي كأس مصر كان رائعا علي كل المستويات"


ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة"

امام عاشور ملعب الأول بارك الرياض السعودية كأس مصر نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب علي فوز الأهلي بكأس مصر

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

خلي بالك.. الداخلية تحذر من التلاعب في لوحات السيارات

معاون وزير المالية: إعلان موديز يدعم جهود جذب الاستثمار الأجنبى لمصر

يسري نصرالله يكشف كواليس فيلم صبيان وبنات.. فيديو

أول تعليق من إمام عاشور بعد فوزه بلقب أفضل لاعب بمباراة كأس مصر

الصحة العالمية: المرافق الصحية في غزة تعرضت لـ406 هجمات منذ بداية الحرب

إبراهيم سعيد: شيكابالا يبحث عن "اللقطة".. ولابد أن يعتزل كرة القدم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاهمين رمضان غلط.. جمال شعبان يوضح مفهوم خاطئ شائع بين المسلمين

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة

نوع خضار غير متوقع يحسن الغدة الدرقية ويحمى من السرطان.. سعره بسيط

أرخص بكتير .. طريقة عمل الكنافة النية فى البيت

فيديو

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ