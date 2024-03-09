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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلوى محمد علي: هناك طبقية في التعامل مع الفنانين داخل الاستوديو.. فيديو

سلوى محمد
سلوى محمد

كشفت الفنانة سلوى محمد علي، لأول مرة عن معاناتها في الوسط الفني، من طبقية التعامل داخل الاستوديو، أثناء تصوير مشاهدها في الأفلام والمسلسلات التي تشارك بها.

وقالت سلوى محمد علي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد: «لو مش أنا النجمة، فمش الكوافير اللي هيعملي شعري ده صبي الكوافير»، ونفس الأمر مع الماكير، أحيانًا هناك نوع من أنواع الطبقية يمارس على ممثلين الأدوار الصغيرة مثل التي تقدمها في المسلسلات، وهذا يسبب لها إزعاجًا شديدًا ورغم ذلك تتعايش معه لأن أحيانا يكون مساعد الماكير أشطر من الماكير نفسه.

مهرجان الإسماعيلية 

وأعربت سلوى محمد علي عن سعادتها بالتكريم في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 25، مشيرة إلى أنه من أقدم المهرجانات في المنطقة التي تهتم بالفيلم القصير والتسجيلي والتحريك، ومن أهم المهرجانات التي تهتم بصناع السينما وليس النجوم فقط.

 

الإعلامية شيرين سليمان الأفلام والمسلسلات الفنانة سلوى محمد علي الكوافير المهرجانات المسلسلات

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