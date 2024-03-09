طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت| بأسهل الخطوات

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت بمذاق شهي وبأسهل الخطوات وأقل المكونات أيضا.

مقادير حلى الجيلي و البسكوت

٤ جيلو فراولة من كوكس

بسكوت

نصف كيلو فراولة

١ علبة حليب مبخر

١ ملعقة كبيرة كاسترد من كوكس

١ ظرف كريمة بودرة من كوكس

١ كوب لبن



طريقة تحضير حلى الجيلي و البسكوت

نضع بالقالب الفراولة المقطعه شرائح وفوقها طبقة بسكوت ثم نذوب ٢ باكيت جيلي مع ٢ كوب ماء ساخن ونصبها فوق الفراوله والبسكوت ونضعها بالثلاجة حتى يجمد الجيلي ..

ثم نغلي على النار ٢ جيلي مع ١/٢ كوب ماء و١/٢كوب عصير فراوله ونضيف مسحوق الكاسترد الى ان يغلي ونضعها بالخلاط مع الحليب المبخر ونخلطهم ثم نضيفه فوق طبقة الجيلي والفراوله الاولى ونعيدها للثلاجة .

نخفق الكريمه البودرة مع اللبن

نقلب قالب الجيلي ونزين الوجه بالكريمه المخفوقه وبالهنا والشفا .



