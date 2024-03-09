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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت| بأسهل الخطوات

طريقة عمل حلى الجيلي
طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت بمذاق شهي وبأسهل الخطوات وأقل المكونات أيضا.

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مقادير حلى الجيلي و البسكوت

٤ جيلو فراولة من كوكس
بسكوت
نصف كيلو فراولة
١ علبة حليب مبخر
١ ملعقة كبيرة كاسترد من كوكس
١ ظرف كريمة بودرة من كوكس
١ كوب لبن


طريقة تحضير حلى الجيلي و البسكوت
نضع بالقالب الفراولة المقطعه شرائح وفوقها طبقة بسكوت ثم نذوب ٢ باكيت جيلي مع ٢ كوب ماء ساخن ونصبها فوق الفراوله والبسكوت ونضعها بالثلاجة حتى يجمد الجيلي  ..
ثم نغلي على النار ٢ جيلي مع ١/٢ كوب ماء و١/٢كوب عصير فراوله ونضيف مسحوق الكاسترد الى ان يغلي ونضعها بالخلاط مع الحليب المبخر ونخلطهم ثم نضيفه فوق طبقة الجيلي والفراوله الاولى ونعيدها للثلاجة .
نخفق الكريمه البودرة مع اللبن
نقلب قالب الجيلي ونزين الوجه بالكريمه المخفوقه وبالهنا والشفا .

 

حلى الجيلي و البسكوت طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت الشيف غادة التلى مقادير حلى الجيلي و البسكوت طريقة تحضير حلى الجيلي و البسكوت

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