طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت| بأسهل الخطوات

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت بمذاق شهي وبأسهل الخطوات وأقل المكونات أيضا.
مقادير حلى الجيلي و البسكوت
٤ جيلو فراولة من كوكس
بسكوت
نصف كيلو فراولة
١ علبة حليب مبخر
١ ملعقة كبيرة كاسترد من كوكس
١ ظرف كريمة بودرة من كوكس
١ كوب لبن
طريقة تحضير حلى الجيلي و البسكوت
نضع بالقالب الفراولة المقطعه شرائح وفوقها طبقة بسكوت ثم نذوب ٢ باكيت جيلي مع ٢ كوب ماء ساخن ونصبها فوق الفراوله والبسكوت ونضعها بالثلاجة حتى يجمد الجيلي ..
ثم نغلي على النار ٢ جيلي مع ١/٢ كوب ماء و١/٢كوب عصير فراوله ونضيف مسحوق الكاسترد الى ان يغلي ونضعها بالخلاط مع الحليب المبخر ونخلطهم ثم نضيفه فوق طبقة الجيلي والفراوله الاولى ونعيدها للثلاجة .
نخفق الكريمه البودرة مع اللبن
نقلب قالب الجيلي ونزين الوجه بالكريمه المخفوقه وبالهنا والشفا .