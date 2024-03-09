عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل بان كيك.. أحلى من الكافيهات

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك

بان كيك من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفعهم إلى شرائها من الكافيهات.

لذا قدم الشيف وحيد كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بان كيك، فيما يلي…

txt

طريقة عمل باستا فلورا بمذاق لا يقاوم

txt

صحية ولذيذة| طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

مقادير بان كيك:
٣ أكواب دقيق بان كيك أو دقيق كحك أو بسكوت أو جميع الاستعمالات
٢ كوب لبن حليب
٣ ملعقة صغيرة بيكنج بودر
٣ بيضات
فانيليا
ذرة ملح 
٢ ملعقة صغيرة سكر 
٣ ملعقة كبيرة زبدة سايحة 


طريقة تحضير بان كيك


تخلط جميع المقادير الجافة معا ثم يخفق البيض ويضاف .
يضاف اللبن  تدريجيا حتى نحصل على القوام المناسب “ اتقل من القطايف واخف قليلاً من خليط الكيك العادى”
تضاف الزبدة ويقلب سريعا حتى تمتزج
يسوى فى طاسة ساخنة نوعاً ما حتى ينضج.
يقدم مع الصوصات المحببة مثل الشيكولاتة أو الكراميل أو صوص الفراولة .
أو سكر بودر مع عسل ولمون.


 

بان كيك طريقة عمل بان كيك مقادير بان كيك طريقة تحضير بان كيك الشيف وحيد كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب على فوز الأهلي بكأس مصر

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

موضوعات متعلقة

بدون مكياج .. مي عمر تفاجئ متابعيها | شاهد

طريقة عمل باستا فلورا بمذاق لا يقاوم

تحذير رسمي | 10 علامات للسرطان تتجاهلها النساء في الغالب

نشرة المرأة والصحة| مباراة الأهلي والزمالك.. كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية.. فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

أسما شريف منير تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

مباراة الأهلي والزمالك| كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية؟

مي فاروق تتألق بإطلالة غير متوقعة في الرياض.. شاهد

فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

ترشيحاتنا

لا تنخدعوا|الأرصاد تكشف طقس اليوم.. وتُحذر المواطنين من هذا الأمر

ألمانيا تتجهز للحرب ضد روسيا.. تفاصيل

تخلص من الشيطان ووساوسه في دقائق.. آيات قرآنية لطرده

في ذكرى يوم الشهيد.. تضحيات القوات المسلحة تروي رمال شمال سيناء

بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التتويج بكأس مصر .. صور

قوات أمريكية تفتش في شاطئ غزة استعدادا لإنشاء ممر بحري لإنزال المساعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط عجلة طائرة من السماء على سيارة.. شاهد ماذا حدث

طريقة عمل بان كيك.. أحلى من الكافيهات

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

بدون مكياج .. مي عمر تفاجئ متابعيها | شاهد

فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ