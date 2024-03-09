طريقة عمل بان كيك.. أحلى من الكافيهات

بان كيك من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفعهم إلى شرائها من الكافيهات.

لذا قدم الشيف وحيد كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بان كيك، فيما يلي…

مقادير بان كيك:

٣ أكواب دقيق بان كيك أو دقيق كحك أو بسكوت أو جميع الاستعمالات

٢ كوب لبن حليب

٣ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

٣ بيضات

فانيليا

ذرة ملح

٢ ملعقة صغيرة سكر

٣ ملعقة كبيرة زبدة سايحة



طريقة تحضير بان كيك



تخلط جميع المقادير الجافة معا ثم يخفق البيض ويضاف .

يضاف اللبن تدريجيا حتى نحصل على القوام المناسب “ اتقل من القطايف واخف قليلاً من خليط الكيك العادى”

تضاف الزبدة ويقلب سريعا حتى تمتزج

يسوى فى طاسة ساخنة نوعاً ما حتى ينضج.

يقدم مع الصوصات المحببة مثل الشيكولاتة أو الكراميل أو صوص الفراولة .

أو سكر بودر مع عسل ولمون.



