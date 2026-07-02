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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال التطوير الشامل بفندق نادي الرياضات البحرية بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

​افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مشروع التطوير والتحديث الشامل للفندق الخاص بنادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت الحيوية والرياضية وتطوير أصولها بما يتواكب مع أحدث المعايير الفندقية والخدمية لخدمة الأعضاء والرواد والوفود الزائرة.

​وشملت أعمال التطوير رفع الكفاءة الاستيعابية للقطاع الفندقي بالنادي ليضم 51 غرفة فندقية صُممت بمساحات رحبة، وتتميز جميعها بإطلالة على البحر الأحمر ، وتضم الغرف كافة وسائل الإقامة الحديثة، حيث تم تجهيزها بأنظمة تكييف هواء متطورة، وحمامات خاصة، وشاشات عرض رقمية، وميني بار، إلى جانب التأسيس الخشبي العصري.

​ولتعزيز البنية التحتية للنادي لاستضافة الفعاليات الكبرى وسياحة المؤتمرات، استحدث المشروع قاعة مخصصة لاستقبال كبار الزوار، بالإضافة إلى إنشاء قاعتين كبريين للاجتماعات والمناسبات تتسع كل منهما لأكثر من 100 فرد ومزودة بجميع التجهيزات اللازمة، يدعمهما مرفقين صحيين عموميين منفصلين للرجال والنساء لخدمة المترددين على القاعات والفندق.

​ وأعلنت إدارة النادي عن طرح الغرف لأعضاء النادي بقيمة إيجارية تبلغ 1200 جنيه فقط في اليوم للغرفة، على أن تكون الإقامة شاملة وجبتي إفطار لشخصين، وهو ما يمثل توازناً بين جودة الخدمة الفندقية والسعر المدعوم.

​من جانبه، تفقد الدكتور وليد البرقي جميع منشآت الفندق عقب الافتتاح، وأشاد بمستوى جودة التشطيبات والالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، مؤكداً أن هذا التطوير يمثل إضافة للبنية التحتية الرياضية والسياحية بمدينة الغردقة، ويوفر تجربة إقامة متكاملة تليق بأعضاء النادي والفرق الرياضية.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

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