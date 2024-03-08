عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

صحية ولذيذة| طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

طريقة عمل رقائق
طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

رقائق الخبز المشبعة من المعجنات الصحية و الشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف وحيد كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة، فيما يلي..

txt

طريقة تجهيز بوبس الشيش بالأعشاب| جديد وغير تقليدي

txt

قبل رمضان| طريقة تحضير دجاج بانيه

مقادير رقائق الخبز المشبعة

١ كوب دقيق 
كوب شوفان 
نص كوب ردة 
نص كوب دقيق اسمر 
٢ ملعقة كبيرة سمسم 
٢ ملعقة كبيرة بذور كتان 
١ ملعقة كبيرة حبة بركة 
٢ ملعقة كبيرة بذور شيا 
١ ملعقة صغيرة خميرة 
٣ ملعقة كبيرة زيت زيتون 
ذرة ملح
ماء دافئ للعجن 

 

طريقة تحضير رقائق الخبز المشبعة

تخلطوا كل المقادير مع بعض حتي الزيت 

حتى تصبح عجينة متماسكة 
اتركي العجينة لمدة نصف ساعة 
افردي العجينة علي ردة أو دقيق اسمر 
ضعي علي الوجه نفس البذور وافردوا العجينة 
سمك العجينة هايكون ٣ ملم بالكتير 
نخرمها بالشوكة نقطعها مربعات أو مستطيلات أو زي ما تحبوا 
نرصها على صاج وتدخل الفرن حرارة ١٨٠ لمدة ٧ل ١٠دقائق بالكثير 
تقدم مع تغميسة جبنة قريش أو جبنة انتوا بتحبوها 
وبالف هنا وصحة وعافية

رقائق الخبز المشبعة رقائق الخبز مقادير رقائق الخبز المشبعة طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة الشيف وحيد كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

والد الشهيد عبدالله أحمد لصدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

موضوعات متعلقة

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تجهيز بوبس الشيش بالأعشاب| جديد وغير تقليدي

ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة|شاهد

قبل رمضان| طريقة تحضير دجاج بانيه

مناسب لجسمها.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في قطر

ترشيحاتنا

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

حكم اشتراط صاحب المال على المضارب المتاجرة في سلعة معينة.. دار الإفتاء ترد

بمناسبة يوم الشهيد.. مزايا وتسهيلات كفلها القانون لأسر الشهداء

الجمعة اجازة.. سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة اليوم من مسجد المشير طنطاوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية ولذيذة| طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

إسكندراني وبالثوم وبالطحينة..7 طرق لتقديم طبق الفول على السحور

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ