صحية ولذيذة| طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

رقائق الخبز المشبعة من المعجنات الصحية و الشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف وحيد كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة، فيما يلي..

مقادير رقائق الخبز المشبعة

١ كوب دقيق

كوب شوفان

نص كوب ردة

نص كوب دقيق اسمر

٢ ملعقة كبيرة سمسم

٢ ملعقة كبيرة بذور كتان

١ ملعقة كبيرة حبة بركة

٢ ملعقة كبيرة بذور شيا

١ ملعقة صغيرة خميرة

٣ ملعقة كبيرة زيت زيتون

ذرة ملح

ماء دافئ للعجن

طريقة تحضير رقائق الخبز المشبعة

تخلطوا كل المقادير مع بعض حتي الزيت

حتى تصبح عجينة متماسكة

اتركي العجينة لمدة نصف ساعة

افردي العجينة علي ردة أو دقيق اسمر

ضعي علي الوجه نفس البذور وافردوا العجينة

سمك العجينة هايكون ٣ ملم بالكتير

نخرمها بالشوكة نقطعها مربعات أو مستطيلات أو زي ما تحبوا

نرصها على صاج وتدخل الفرن حرارة ١٨٠ لمدة ٧ل ١٠دقائق بالكثير

تقدم مع تغميسة جبنة قريش أو جبنة انتوا بتحبوها

وبالف هنا وصحة وعافية