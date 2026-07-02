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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من داخل مركز السيطرة.. محافظ الوادي الجديد تشهد محاكاة لإدارة الأزمات والطوارئ

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، تنفيذ محاكاة لمجابهة الأزمات والطوارئ من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مدى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات، بحضور محمد كجك، نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة إيمان صبر، مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ممثلي الجهات المعنية.

استعرضت المحافظ اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ والخدمات الحيوية، واطمأنت على جاهزية جميع العناصر المشاركة وسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة والتعامل الفوري مع السيناريوهات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

ووجهت باستمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وإدارة الأزمات.

الوادي الجديد اخبار الوادي مرحبا محافظ الوادي الجديد

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