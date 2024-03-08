طريقة عمل باستا فلورا بمذاق لا يقاوم

قدم الشيف وحيد كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل باستا فلورا.

مقادير باستا فلورا

العجينة

٤ كوب دقيق

كوب وربع زبدة طرية

كوب سكر بودره

ذرة ملح

١ ونص ملعقة صغير بيكنج بودر

بيضة

١ صفار بيض

فانيليا

ربع كوب لبن



الحشو

٤٠٠ جم مربى فراوله



طريقة تحضير باستا فلورا



يسخن الفرن على درجة حراره ١٨٠ .

فى بولة نخلط الدقيق مع البيكنج بودر .

فى بولة اخرى تخفق الزبدة مع السكر حتى تصير كريمى ثم يضاف البيض مع الفانيليا و الصفار ونستمر في الخفق.

يضاف خليط الدقيق ويخلط جيدا ثم يضاف اللبن .

تخلط العجينة ونراعى عدم العجن الزائد.

تقسم تلت وتلتين تلتين للقاع والتلت للتغطية .

تفرد العجينة الكبيرة وتوضع فى صينية التارت ثم يضاف الحشو.

تشكل باقى العجينة وتوضع على المربى بالشكل المناسب حسب الذوق .

تدخل الفرن لمدة ٢٥ دقيقة تقريبا.