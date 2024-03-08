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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل باستا فلورا بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل باستا فلورا
طريقة عمل باستا فلورا

قدم الشيف وحيد كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل  باستا فلورا.

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مقادير  باستا فلورا

العجينة
٤ كوب دقيق 
كوب وربع زبدة طرية
كوب سكر بودره
ذرة ملح 

١ ونص ملعقة صغير بيكنج بودر
بيضة 

 ١ صفار بيض 

 فانيليا 
ربع كوب لبن


الحشو 
٤٠٠ جم مربى فراوله  


طريقة تحضير باستا فلورا


يسخن الفرن على درجة حراره ١٨٠ .
فى بولة نخلط الدقيق مع البيكنج بودر .
فى بولة اخرى تخفق الزبدة مع السكر حتى تصير كريمى ثم يضاف البيض مع الفانيليا و الصفار ونستمر في الخفق.
يضاف خليط الدقيق ويخلط جيدا ثم يضاف اللبن .
تخلط العجينة ونراعى عدم العجن الزائد.
تقسم تلت وتلتين تلتين للقاع والتلت للتغطية .
تفرد العجينة الكبيرة وتوضع فى صينية التارت ثم يضاف الحشو.
تشكل باقى العجينة وتوضع على المربى بالشكل المناسب حسب الذوق .
تدخل الفرن لمدة ٢٥ دقيقة  تقريبا.

باستا فلورا طريقة عمل باستا فلورا الشيف وحيد كمال مقادير مقادير باستا فلورا طريقة تحضير باستا فلورا

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