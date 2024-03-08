طريقة عمل باستا فلورا بمذاق لا يقاوم

قدم الشيف وحيد كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل باستا فلورا.
مقادير باستا فلورا
العجينة
٤ كوب دقيق
كوب وربع زبدة طرية
كوب سكر بودره
ذرة ملح
١ ونص ملعقة صغير بيكنج بودر
بيضة
١ صفار بيض
فانيليا
ربع كوب لبن
الحشو
٤٠٠ جم مربى فراوله
طريقة تحضير باستا فلورا
يسخن الفرن على درجة حراره ١٨٠ .
فى بولة نخلط الدقيق مع البيكنج بودر .
فى بولة اخرى تخفق الزبدة مع السكر حتى تصير كريمى ثم يضاف البيض مع الفانيليا و الصفار ونستمر في الخفق.
يضاف خليط الدقيق ويخلط جيدا ثم يضاف اللبن .
تخلط العجينة ونراعى عدم العجن الزائد.
تقسم تلت وتلتين تلتين للقاع والتلت للتغطية .
تفرد العجينة الكبيرة وتوضع فى صينية التارت ثم يضاف الحشو.
تشكل باقى العجينة وتوضع على المربى بالشكل المناسب حسب الذوق .
تدخل الفرن لمدة ٢٥ دقيقة تقريبا.