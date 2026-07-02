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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام لمتابعة سير العمل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادلله

في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الأداء بالمنشآت الصحية،  الدكتور/ إسماعيل العربي – وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر  مستشفى الغردقة العام، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ورافقه خلال الجولة:▪️ د/ رشا عادل – مدير عام إدارة الطب العلاجي
▪️ د/ أحمد جلال – مدير إدارة المستشفيات

وكان في استقبالهم د/ أحمد عبد الغني – مدير مستشفى الغردقة العام

وشملت الجولة المرور على عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جاهزية الأقسام، وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية، والاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

كما تابع العربي مستوى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع إلى شرح حول سير العمل داخل المستشفى، موجهًا بسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمات، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وأكد العربى  أن الجولات الميدانية المستمرة تأتي في إطار المتابعة المباشرة للمنشآت الصحية، والوقوف على احتياجاتها، ودعم فرق العمل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتحقيق رضا المواطنين

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة

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