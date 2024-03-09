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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بالمنيا ينظم حملات للتوعية بسرطان الثدي ومخاطر العمليات القيصرية

حملات التوعيه للسيدات
حملات التوعيه للسيدات

شارك فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي وإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومي للمرأة  في اللقاء الذى نظمته مؤسسة أمان لشؤون المرأة بالتعاون مع شركة انتيجرا ورحلة المليون للكشف عن كانسر الثدي بمركز ديرمواس جنوب المحافظة حول التوعيه عن الحمل الخطر ومخاطر العمليات القيصريه والتوعية بسرطان الثدي.

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تمثلت الفعاليات في عقد جلسات حواريه عن الوعي الصحي والدعم المجتمعي لتحسين حياة المرأة المصرية ومناقشة بعض البرامج الصحيه التي تؤثر في حياة المرأة في مختلف مراحلها العمرية بمشاركة خبراء وأساتذة من جامعات المنيا وأسيوط وعين شمس وسوهاج.

شهد اللقاء سامية أديب مقرر مناوب اول الفرع ن والتي تسلمت جائزة تكريم الدكتورة منال ابوسمرة مقررة الفرع للتعاون المثمر لمحاربة سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر ودور المجلس في مبادرة رحلة المليون.

وفي ختام الفعاليات تم تكريم عدد من الشخصيات الملهمة التي ساهمت بجهودها في تعزيز صحة المرأة المصرية والإشادة بدور الإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان. 

 

البرامج الصحية التوعية بسرطان الثدي العمليات القيصرية المجلس القومى للمرأة بالمنيا جلسات حوارية محاربة سرطان الثدي

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