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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: انخفاض في أسعار بعض أنواع ياميش رمضان

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك انخفاضا في أسعار بعض أنواع ياميش رمضان في الأسواق المصرية.

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وعرض الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :تقريرا عن أراء المواطنين في أسعار ياميش رمضان.

وقال أحد المواطنين في التقرير:" هناك انخفاض في بعض أسعار أنواع ياميش رمضان وإحنا بنجيب على قدنا برده ".

وقال مواطن آخر:" هناك انخفاض في أسعار أنواع الياميش بحوالي 30 جنيها".

فوائد الزبيب

يعد الزبيب من مكونات الياميش الشائعة في مصر ويستخدم في إعداد معظم حلويات رمضان الشرقية.

والزبيب هو العنب المجفف، ويعد مصدرا غنيا بالعديد من العناصر الغذائية مثل الألياف، مضادات الأكسدة، البوتاسيوم، الحديد، والفيتامينات.

موسى أحمد موسى ياميش رمضان اخبار التوك شو

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