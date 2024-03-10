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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقيقة انتحـ ـار نجم البرازيل| لماذا سُجن داني ألفيش.. وكيف نجا من الموت؟

داني ألفيش
داني ألفيش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بانتحـ ـار البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق داخل السجن.

داني ألفيش

حقيقة انتحـ ـار داني ألفيش  

أكد الصحفي البرازيلي بابلو بوركيكي على صفحته الشخصية على موقع إكس خبر انتحار ألفيش إلا أنه لم تصدر أي أخبار من هيئات رسمية ولم تعلن إدارة السجن الذي يقبع فيه لاعب برشلونة السابق عن انتحـ ـاره حتى اللحظة.

فيما لم تؤكد جوانا سانز طليقة داني ألفيس أي شيء يخص الأمر، على العكس قامت بعد نشر الخبر بوضع صورة لها من صالة الألعاب الرياضية.

تكذيب خبر انتحار داني ألفيش  

فيما أكد موقع tvprime القناة البرتغالية بأن هذا التصريح ليس أكثر من أخبار كاذبة ينشرها صحفي كاذب، في شكل "تصيد".. ولذلك فإن خبر وفاة دانييل ألفيس غير صحيح.

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اتهام داني ألفيش بالاغتصـ ـاب

جدير بالذكر أن ألفيس حاول الانتحـ ـار مسبقا داخل السجن بسبب اتهامه بالاغتصـ ـاب ووقوع عليه تهمة بالسجن لمدة 9 أعوام وهو ما تسبب له بأزمة نفسية حادة، ودخوله في حالة اكتئاب دفعته لإنهاء حياته حيث حاول ألفيش الانتحـ ـار مسبقا إلا أن تم إنقاذ حياته من قبل إدارة السجن الذي يقبع فيه وفقا لما نشرته صحف برازيلية وإسبانية.

وبحسب وسائل الإعلام في البرازيل فإن إدارة السجن فعلت بروتوكول الطوارئ خشية انتحـ ـار داني  ألفيش لا سيما مع محاولته قتـ ـل نفسه إلا أن آخر الأنباء تفيد بإنهاء ألفيش حياته على الرغم من محاولة إدارة السجن الحفاظ عليها.

داني ألفيش

سجن داني ألفيش

وفي 22 من فبراير الماضي حكمت محكمة في برشلونة، على النجم الدولي البرازلي السابق  بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، بتهمة الاعتداء الجنسـ ـي.

وأدانت المحكمة العليا بكتالونيا وقتها داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسـ ـي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه.

فيما ألزمت المحكمة في حكمها لاعب برشلونة السابق على دفع تعويض الضحية بدفع مبلغ 163 ألف دولار (150 ألف يورو)، كما حكم عليه أيضا بأمر تقييدي لمدة 9 سنوات ونصف، وفق "فوربس".

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