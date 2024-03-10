حركة نشطة بموانئ البحر الأحمر: تداول 15 ألف طن بضائع.. ومغادرة سفن جديدة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن نشاط ملحوظ في موانئ المنطقة، حيث تم تداول 15 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة خلال الفترة الأخيرة. وفي تفاصيل الحركة البحرية، بلغ عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، حيث تم استقبال ومغادرة عدد من السفن بنجاح.

في ميناء سفاجا، يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، فيما غادرت العبارة أمل، بعد أن شهد الميناء يوم أمس وصول أربع سفن وهي الرياض، الحرية2، وبوسيدون اكسبريس، ومغادرة ثلاث سفن وهي MANTA HACER، الحرية، ودليلة.

بميناء نويبع، تم تداول 4400 طن من البضائع و410 شاحنات عبر رحلات مكوكية لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور، وآيلة، بينما غادرت السفينة SEA WAVE ميناء بورتوفيق.

وفي سجلات الموانئ، تم تسجيل وصول وسفر 2622 راكبا عبر موانئ الهيئة، مما يعكس النشاط المستمر والحيوي في هذه المنشآت البحرية الحيوية.

وتعكس هذه الأرقام الحجم الهام للتجارة والنقل البحري في المنطقة، مما يؤكد دور موانئ البحر الأحمر كمحور رئيسي لتبادل البضائع والركاب ودعم اقتصاد المنطقة.