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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة مستوطن إسرائيلي في قصف حزب الله الأخير على قاعدة ميرون

صدى البلد

أفادت القناة السابعة العبرية، بإصابة مستوطن إسرائيلي بجروح أثناء هروبه إلى الملاجئ، وذلك بعد إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على قاعدة ميرون العسكرية ومحيطها في الجليل الأعلى المحتل.

ووفقاً للقناة العبرية فقد قام فريق نجمة داوود الحمراء بنقله إلى مستشفى زيف في صفد.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن حزب الله أطلق 35 صاروخاً في القصف الأخير من جنوب لبنان تجاه قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية والمنطقة المحيطة بها في منطقة الجليل الأعلى المحتل.

ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، تم اعتراض بعض الصواريخ وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه تم رصد حوالى 35 عملية إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض بعضها.

وقال إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مناطق تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، ومواقع أخرى جنوب لبنان ردًا على الهجوم.

حزب الله إصابة مستوطن إسرائيلي قاعدة ميرون الجليل الأعلى المحتل إسرائيل

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