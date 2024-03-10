صلاة التراويح أولى شعائره.. اعرف دعاء أول يوم رمضان

صلاة التراويح، يبدأ بها شهر رمضان الكريم، وأول ما نستهله به، هي صلاة التراويح، والتي تعد جزءًا أساسيًا من شهر رمضان كما تضفي على الشهر رونقه وتزيده إجلالَا، لذا يتعين علينا أن نكون على دراية بدعاء اول يوم رمضان صلاة التراويح؛ وذلك لأن خير ما نستهل به الشهر الجليل هو الدعاء والتقرب من الله- سبحانه وتعالى-، دعاء اول يوم رمضان صلاة التراويح من الأفعال المستحبة في اليوم الأول من شهر رمضان، ومن دعاء اول يوم رمضان صلاة التراويح نقول:

- اللهم أجعله شهر عزًا وتمكين، ونصرًا للإسلام والمسلمين، اللهم أجمع فيه صفوفهم ووحد فيه كلمتهم، وأدرأ عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن.

- اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا، ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.

- اللهم صلى على محمد وعلى أل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

- اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

- اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وودعنا الأصحاب وفارقنا النعيم وانقطع عنا النسيم.

- اللهم أعنا على صيام نهاره، وقيام ليله، وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من الفائزين بها.

- اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام، اللهم اجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك العظيم الكريم.، اللهم بلغنا ليلة القدر، وارزقنا الفردوس الأعلى في الجنة.

-اللهم أنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام.

- اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لمرافقة الصالحية البررة، وجنبنا فيها عن الوقوع في الغفلة والعصيان، اللهم أوني برحمتك ومعافاتك يا رب العالمين.

دعاء أول صلاة تراويح

دعاء أول صلاة تراويح، في أول أيام شهر رمضان الكريم نستقبل الشهر بشغف كبير وحب وتلهف لفعل الطاعات والتي منها دعاء أول صلاة تراويح والذي نزداد في التقرب إلى الله من خلاله، يستمر المسلمون بالدعاء في جميع أوقات شهر رمضان وأيامه لما يحمله هذا الشهر من فضل كبير في استجابة الدعاء، على الرغم من مشقة الصيام إلا أنك ترى المسلمين يستمتعون بهذه الأيام المطهرة، ومن دعاء أول صلاة تراويح نقول:

- اللهم أهَلْه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

- اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين.

- اللهم أهَلْه علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

- اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

- اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

- اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين.

- اللهُم اجعل اول صباح من رمضان تفريجاً لهمومنا واستجابة لدُعائنا وغفراناً لذنوبنا ‏فُتحت أبواب الجنة وغُلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، صباح نسمات الخـَـــير والغفــَران صباح أول أيام رمضان.

- اللهم في هذه الليلة المباركة نحمدك أن بلغتنا شهر رمضان، ونسألك يا ربنا عونك في صيامنا وقيامنا، وأن تعيننا فيه على غضّ أبصارنا وحفظ ألسنتنا يا رب العالمين.

- اللهم أرحم أحبة لم يبلغوا الشهر الكريم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعفو عنهم، وأكرم نزلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا”، وقلت وقولك الحق” ومن أصدق من الله حديثًا”،” قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا”.

- اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعد علينا هذا الشهر الكريم، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا أكرم الأكرمين.

- لك الحمد على نعمك العظام، وآلائك الجسام، ولك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم أجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانًا واحتسابًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم من فيه علينا بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، يا عزيز يا غفار.

- ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناءًا عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

- اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيء له البطانة الصالحة.

- لا إله إلا الله رب الأرباب، ومسبب الأسباب، وخالق خلقه من تراب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب، سبحان من لانت لقـدرته الشـدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.