بحلول شهر رمضان.. تراجع سعر السكر والأرز والسلع الأساسية وتخفيضات 35%| تفاصيل

تزايدت معدلات بحث المواطنين عن أسعار السكر والسلع الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية كالأرز والسكر والزيت تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.

وفي هذا الصدد، شهدت بعض الأسعار تراجعا، اليوم الأحد، وفيما يلي بيان بـ أسعار السلع الأساسية اليوم الأحد، 10 مارس 2024، (بداية الأسبوع)، بحسب آخر تحديث لـ مجلس الوزراء.

توفير السلع بأسعار منخفضة

ومن جانبه، أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها التخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم من خلال توفير السلع الأساسية لهم بأسعار منخفضة وبجودة عالية في أماكن قريبة من منازلهم، حيث افتتحت المحافظة حتى الآن 15 معرضاً جديداً لبيع السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم، وذلك بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير السلع للمواطنين والانتشار في الأماكن القريبة من التجمعات والكتل السكنية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها محافظ القليوبية، لافتتاح 3 معارض أهلا رمضان جديدة بمدن كفر شكر وشبين القناطر والخانكة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كل السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وحرص "الهجان"، على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بالتنسيق لدعم المنفذ لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أهمية استمرار جهود ضبط الأسعار لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار، علاوة على التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية خلال شهر رمضان المُعظم وحتى بعد عيد الفطر المبارك.

منتجات معارض "أهلا رمضان"

وتفقد المحافظ، منتجات تلك المعارض والتي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ويضم (أرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، فراخ مجمدة ، لحوم ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات)، وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع الأكثر طلباً "السكر – الأرز"، لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن المعارض هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة وبها وفرة غير مسبوقة، وأن التجار ملتزمين بتوفير السلع بالأسعار المقررة وأن التخفيضات تصل من 20 % إلى 35%.

وأكد الهجان، خلال افتتاحه تلك المعارض على توافر جميع السلع بالمنافذ والأسواق ومستمرون فى ضخ كميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى والمدن وتراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث بعث المحافظ رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً على أنه تم افتتاح 15 معرضا وهم بمركز ومدينة بنها (شارع فريد ندا- منطقة الحرس الوطني- الرملة- قرية ميت عاصم على الطريق الزراعي) ومركز ومدينة طوخ ( قريتى أجهور الكبرى وكفر منصور) ومدينة قها (أمام السجل المدني) ومركز ومدينة القناطر الخيرية (بجوار المدرسة الثانوية الصناعية وقرية المنيرة).

وأيضا في مدينة شبرا الخيمة (ميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة وبجوار قصر الثقافة بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة) ومدينة الخصوص (أمام الجمعية الشرعية) ومدينة الخانكة (بجوار مجلس المدينة) ومدينة كفر شكر (شارع جمال عبد الناصر أمام السوق) ومدينة شبين القناطر (بالقرب من مستشفى الشاملة)، وأن هناك مرور ميداني من قبل إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض "أهلا رمضان" للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع السلع "قبل وبعد" بكافة أجنحة المعرض وحمايتهم من الاستغلال وتوافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

القضاء على السوق الموازية

وفي هذا الإطار، يقول مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن تحرير سعر الصرف يأتي في سبيل القضاء على السوق الموازية، مؤكدا أن الأسعار سوف تتراجع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ولكن ستأخذ بعض الوقت حتى تعود لما كانت عليه.

وتابع: "في خلال شهرين أو ثلاثة سيكون هناك انخفاض في الأسعار بالأسواق وأبرز هذه الانخفاضات ستتمثل في السلع التموينية ورغيف العيش، وأنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد لن تتخذ مصر قرارا بتخفيف الدعم على المواطنين أو رفع الدعم على رغيف الخبر"، معقبًا: "لو حررنا سعر الصرف زي ما كنا متوقعين كان هيبقى تأثيره على المواطن أكبر من كده".

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير حياة كريمة وأفضل لجموع المواطنين على كافة المستويات، وتحرص حرصا شديدا على تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

وهناك ضرورة في التوسع في تنظيم معارض السلع ومنافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا لاحتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع المختلفة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تخفيف أعباء حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، ومحاولة لمجابهة التجار المحتكرين، وأسعار الأسواق الموازية.

وسوف نرصد لكم أسعار السلع الأساسية بالأسواق، اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

- سجّل الأرز المعبأ اليوم 10 مارس 2024: 32.78 جنيه للكيلو.

- سجّل الفول المعبأ اليوم 10 مارس 2024سجّل البيض البلدى اليوم 10 مارس 2024: 6.09 جنيه/ للبيضة.: 61.15 جنيه للكيلو.

- سجل الدقيق المعبأ اليوم 10 مارس 2024: 30.32 جنيه للكيلو.

- سجّل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 10 مارس 2024: 105.38 جنيه/ للتر.

- سجّل السكر المعبأ اليوم 10مارس 2024: 48.52 جنيه/ للكيلو.

- سجّلت المكرونة المعبأة اليوم 10 مارس 2024: 30.64 جنيه/ للكيلو.

- سجّل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 10 مارس 2024: 70.47 جنيه/ للكيلو.

- سجّل زيت الذرة اليوم 10 مارس 2024: 139.23 جنيه/ للتر.

- كيلو اللحوم الطازجة: 377.69 جنيه.

- كيلو الدواجن الطازجة: 112.66 جنيه.

- كيلو الأرز السائب: 30.15 جنيه.

- كيلو الجبن الأبيض: 141.16 جنيه.

- كيلو الجبن الرومي: 248.18 جنيه.

- كيلو اللبن السائب: 28.2 جنيه.

- كيلو المسلى الصناعي: 274.63 جنيه.