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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يفتتح 3 معارض أهلا رمضان بكفر شكر وشبين القناطر والخانكة

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها التخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم من خلال توفير السلع الأساسية لهم بأسعار منخفضة وبجودة عالية في أماكن قريبة من منازلهم، حيث افتتحت المحافظة حتى الآن  15 معرضاً جديداً لبيع السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم،  بمراكز ومدن وأحياء المحافظة،  في إطار حرص المحافظة على توفير السلع للمواطنين والإنتشار في الأماكن القريبة من التجمعات والكتل السكنية.
جاء ذلك خلال جولة قام بها محافظ القليوبية لافتتاح 3 معارض أهلا رمضان جديدة بمدن كفر شكر وشبين القناطر والخانكة، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.
وحرص "الهجان" على الإطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بالتنسيق لدعم المنفذ لتلبية الإحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أهمية إستمرار جهود ضبط الأسعار لمحاربة الغش التجاري ومنع إحتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار، علاوة على التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتلبية متطلبات المواطنين وإحتياجاتهم من السلع الغذائية خلال شهر رمضان المُعظم وحتى بعد عيد الفطر المبارك.
وتفقد المحافظ منتجات المعارض التي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع  الغرفة التجارية ومديرية التموين  ويضم ( أرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، فراخ مجمدة ، لحوم ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة .

وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع  الأكثر طلباً " السكر – الأرز " ،  لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن المعارض هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة وبها وفرة غير مسبوقة، وأن التجار ملتزمين بتوفير السلع بالأسعار المقررة وأن التخفيضات تصل من 20 % إلى 35% .
وأكد الهجان توافر جميع السلع بالمنافذ والأسواق ومستمرون فى ضخ كميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى والمدن وتراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث بعث المحافظ رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع  الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ  المزيد من  الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك ، مؤكداً على أنه تم افتتاح 15 معرضا كما أن هناك مرور ميداني من قبل  إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض " أهلا رمضان"  للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع  السلع " قبل وبعد" بكافة أجنحة المعرض وحمايتهم من الاستغلال وتوافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين .

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