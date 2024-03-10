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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب المصارعة النسائية يحقق 6 ميداليات بدورة الألعاب الأفريقية

حقق لاعبو المنتخب المصري للمصارعة النسائية 6 ميداليات في ثاني أيام منافسات المصارعة بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

تمكن الثنائي ندا مدني وغرام محمود من تحقيق ميداليتين فضة، في أوزان 50 كجم و62 كجم على الترتيب.

فيما تمكن الرباعي سمر حمزة ولوجي وليد وشيماء عاطف وسماح عبد اللطيف من تحقيق 4 ميداليات برونزية، في أوزان 76 كجم و57 كجم و53 كجم و68 كجم على الترتيب.

كان المنتخب المصري للمصارعة الرومانية استطاع تحقيق 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، في منافسات المصارعة الرومانية رجال أمس السبت.

حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “مؤمن ربيع وزن 60 ك، محمد إبراهيم كيشو وزن 67 ك، محمد علي جبر وزن 97 ك، وعبد اللطيف منيع وزن 130 ك“.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “محمود خالد عبد الستار وزن 77 ك، ومحمد مصطفى وزن 87 ك“.

يضم الجهاز الفني والإداري للمصارعة كلًا من: “ هاني عبد الفتاح مديرًا إداريًا، كمال عبده علي المدير الفني للمصارعة الرومانية، محمود مصطفى المدير الفني للمصارعة الحرة، محمد عبد الحفيظ طلبة المدير الفني للمصارعة النسائية“.

تضم قائمة لاعبي المصارعة الرومانية كلًا من: “مؤمن ربيع وزن 60 ك، محمد إبراهيم وزن 67 ك، محمود عبد الستار وزن 77 ك، محمد مصطفى وزن 87 ك، محمد علي جبر وزن 97 ك، وعبد اللطيف محمد وزن 130 ك“

يتواجد في قائمة لاعبي المصارعة الحرة كلًا من: “جمال عبد الناصر وزن 57 ك، عمر محمد مراد وزن 65 ك، عمرو رضا وزن 74 ك، أحمد خالد وزن 86 ك، مصطفى جبر وزن 97 ك، ويوسف محمد بديع وزن 125 ك“.

جاءت قائمة المصارعة النسائية كالتالي: “ندى مدني وزن 50 ك، شيماء عاطف وزن 53 ك، لوجي وليد وزن 57 ك، غرام محمود وزن 62 ك، سماح عبد اللطيف وزن 68 ك، وسمر حمزة وزن 76 ك“.

تسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

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