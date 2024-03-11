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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تطوير المطار بمدينة سانت كاترين وإضافة صالة للركاب بسعة 600 راكب

بسعة 600 راكب.. الحكومة تكشف تفاصيل مخطط شامل لتطوير مدينة سانت كاترين

مطار سانت كاترين
مطار سانت كاترين

قال المستشار "محمد الحمصاني"، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مستجدات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم للموقع بهدف متابعة المراحل النهائية لمشروعات التطوير.

وأضاف "محمد الحمصاني"، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "مع خيري"، مع الإعلامي "خيري رمضان"، والمذاع على شاشة "المحور"، أن الزيارة جاءت في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم الذي جاء وفقا لتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار مخطط شامل لتطوير مدينة سانت كاترين لتميزها بمقومات سياحية كبيرة وتاريخية، والتي لها طابع أثري وروحاني وديني ومقوماتها جاذبة لكل اتباع الأديان السماوية.

وتابع المتحدث باسم "رئاسة الوزراء" حرص الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة كل مراحل مشروع التطوير سواء تطوير المطار بمدينة سانت كاترين وإضافة صالة للركاب بسعة 600 راكب وتطوير استيعاب مزيد من السائحين في إطار جهود تطوير المنطقة وتوفير خدمات على رأسها مطار يستوعب الزيادة في عدد السائحين و الوافدين، وتطوير المطار أحد المراحل المهمة في مشروع تطوير سانت كاترين.

سانت كاترين الحكومة المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء السائحين

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