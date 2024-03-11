نشرة الفن: مرتضى منصور يطالب بالتحقيق الجنائي في وفاة حلمي بكر وسر صعود جون سينا عاريا على مسرح الأوسكار

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها مرتضى منصور يطالب بالتحقيق الجنائي في وفاة حلمي بكر وسر صعود جون سينا عاريا على مسرح الأوسكار.

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن المستشار مرتضي منصور قدم عصر أمس الأحد عن نفسه وبصفته وكيلاً عن السيد / هشام حلمي بكر نجل المرحوم / حلمي بكر بلاغاً إلى المستشار النائب العام.

ظهر المصارع والممثل الشهير جون سينا عاريا بالكامل على مسرح حفل الأوسكار 2024، أثناء تقديمه جائزة أفضل تصميم أزياء التي ذهبت إلى فيلم Poor Things.

سيطرة القضية الفلسطينية على حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة، حيث احتشد عدد من المتظاهرين خارج السجادة الحمراء للمطالبة بوقف إطلاق النار وفك الحصار على غزة.

وصل منذ قليل النجم المتوقع فوزه الليلة كيليان مورفي وجينيفر لورانس وغيرهم في وقت متأخر إلى السجادة الحمراء لحضور حفل الأوسكار لعام 2024.

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صلة رحم العديد من الأحداث المثيرة سريعة الإيقاع ، حيث بدأ المخرج تامر نادي الحلقة الأولى بسرد تفاصيل كل شخصية وطبيعة عملهم.