عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن: مرتضى منصور يطالب بالتحقيق الجنائي في وفاة حلمي بكر وسر صعود جون سينا عاريا على مسرح الأوسكار

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها مرتضى منصور يطالب بالتحقيق الجنائي في وفاة حلمي بكر وسر صعود جون سينا عاريا على مسرح الأوسكار. 

 

رسميا..مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق في وفاة حلمي بكر|تفاصيل

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن المستشار مرتضي منصور قدم عصر أمس الأحد عن نفسه وبصفته وكيلاً عن السيد / هشام حلمي بكر نجل المرحوم / حلمي بكر بلاغاً إلى المستشار النائب العام.

 

جون سينا عاريا بالكامل على مسرح الأوسكار.. اعرف السبب

ظهر المصارع والممثل الشهير جون سينا عاريا بالكامل على مسرح حفل الأوسكار 2024، أثناء تقديمه جائزة أفضل تصميم أزياء التي ذهبت إلى فيلم Poor Things.

 

مظاهرات خارج حفل الأوسكار وتضامن بالداخل للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

سيطرة القضية الفلسطينية على حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة، حيث احتشد عدد من المتظاهرين خارج السجادة الحمراء للمطالبة بوقف إطلاق النار وفك الحصار على غزة. 

 

كيليان مورفي وجينيفر لورانس آخر الواصلين إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024

وصل منذ قليل النجم المتوقع فوزه الليلة كيليان مورفي وجينيفر لورانس وغيرهم في وقت متأخر إلى السجادة الحمراء لحضور حفل الأوسكار لعام 2024. 

 

صلة رحم الحلقة الـ1.. تعرض يسرا اللوزي لحادث مروع وإجهاض جنينها

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صلة رحم العديد من الأحداث المثيرة سريعة الإيقاع ، حيث بدأ المخرج تامر نادي الحلقة الأولى بسرد تفاصيل كل شخصية وطبيعة عملهم.

حلمي بكر السجادة الحمراء الأخبار المحلية والعالمية المرحوم حلمي بكر المستشار مرتضى منصور أوسكار 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

مدبولي يصلي في "الوادي المقدس طوى".. هنا تجلى الله تعالى لسيدنا موسى

شجرة العليقة.. رمز تجلي الله وتكليف سيدنا موسى في طور سيناء

إشارة مسيئة| شيكابالا يعكر صفو الأهلي والزمالك.. وهذه حقيقة العقوبة القاسية

موضوعات متعلقة

رسميا..مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق في وفاة حلمي بكر|تفاصيل

صلة رحم الحلقة الـ1.. تعرض يسرا اللوزي لحادث مروع وإجهاض جنينها

مسلسل العتاولة| حسن شاكوش برفقة السقا وباسم سمرة من الكواليس

هالة صدقي: فرحة رمضان لا توصف .. صور

أثناء زيارة أهله.. عصام السقا يتعرض لحادث سير بسيارته .. صورة

ياسمين صبرى تستكمل تصوير مسلسل "رحيل" بالإسكندرية .. صور

المداح و٣ مسلسلات أخرى.. أعمال درامية تفتتح الموسم الرمضاني الليلة

بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة وعمرو الليثي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

رمضان صبحي.. حسام حسن يوجه رسالة مهمة للاعبي الأندية المصرية

دعاء اليوم الأول في رمضان 2024 لتحصين الأبناء من العين.. الرسول أوصى بـ12 كلمة

تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين

الزمالك يعدل مركز عبد الله السعيد.. تفاصيل

عش رحلتك داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بـ صحبة صدى البلد.. فيديو

خلال أيام رمضان.. اعرف سعر الدولار في مصر الإثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والاحتشام.. زوجات اللاعبين يخطفن الأنظار بإطلالات ملفتة

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

صدفة غريبة تمنع إطلاقه.. 3 روايات مختلفة تكشف مراحل ظهور مدفع رمضان

أوف شولدر.. هند صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ