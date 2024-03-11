نشرة الفن: مرتضى منصور يطالب بالتحقيق الجنائي في وفاة حلمي بكر وسر صعود جون سينا عاريا على مسرح الأوسكار

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها مرتضى منصور يطالب بالتحقيق الجنائي في وفاة حلمي بكر وسر صعود جون سينا عاريا على مسرح الأوسكار.
رسميا..مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق في وفاة حلمي بكر|تفاصيل
كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن المستشار مرتضي منصور قدم عصر أمس الأحد عن نفسه وبصفته وكيلاً عن السيد / هشام حلمي بكر نجل المرحوم / حلمي بكر بلاغاً إلى المستشار النائب العام.
جون سينا عاريا بالكامل على مسرح الأوسكار.. اعرف السبب
ظهر المصارع والممثل الشهير جون سينا عاريا بالكامل على مسرح حفل الأوسكار 2024، أثناء تقديمه جائزة أفضل تصميم أزياء التي ذهبت إلى فيلم Poor Things.
مظاهرات خارج حفل الأوسكار وتضامن بالداخل للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
سيطرة القضية الفلسطينية على حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة، حيث احتشد عدد من المتظاهرين خارج السجادة الحمراء للمطالبة بوقف إطلاق النار وفك الحصار على غزة.
كيليان مورفي وجينيفر لورانس آخر الواصلين إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024
وصل منذ قليل النجم المتوقع فوزه الليلة كيليان مورفي وجينيفر لورانس وغيرهم في وقت متأخر إلى السجادة الحمراء لحضور حفل الأوسكار لعام 2024.
صلة رحم الحلقة الـ1.. تعرض يسرا اللوزي لحادث مروع وإجهاض جنينها
شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صلة رحم العديد من الأحداث المثيرة سريعة الإيقاع ، حيث بدأ المخرج تامر نادي الحلقة الأولى بسرد تفاصيل كل شخصية وطبيعة عملهم.