جون سينا عاريا بالكامل على مسرح الأوسكار.. اعرف السبب

ظهر المصارع والممثل الشهير جون سينا عاريا بالكامل على مسرح حفل الأوسكار 2024، أثناء تقديمه جائزة أفضل تصميم أزياء التي ذهبت إلى فيلم Poor Things.

وقدم جون سينا مونولوج ساخر حول ملابسه أثناء لعب المصارعة مع جيمي كيميل الذي أجبره على الخروج أمام الكاميرات عاريا ثم منحه رداءا كوميديا فيما بعد.

وحرص جيمي كيميل على إضفاء لمسة من البهجة والسخرية في فقرته الافتتاحية وسخر من طول مدة أفلام هذا الموسم خاصة Killers of the Flower Moon.

وقدم جيمي كيميل تحية لصناع الأفلام المرشحة خاصة فيلم باربي ومخرجته التي أعادت إحياء قصة أشهر عروسة في تاريخ الألعاب.

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس.