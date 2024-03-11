أوسكار 2024.. بكاء دافين جوي راندولف بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة

لم تتمالك الممثلة دافين جوي راندولف دموعها عقب إعلان فوزها بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم The Holdovers الذي نالت عنه الكثير من الجوائز هذا الموسم.

وقالت دافين جوي راندولف في كلمتها إنها كانت ترغب في أن تكون مطربة، ولكن والدتها وجهتها إلى الطريق الآخر، وقدمت الشكر لكل من صوت لها للحصول على جائزة الأوسكار.

تدور أحداث فيلم The Holdovers حول مدرس في إحدى المدارس الكبرى، يقضي عطلة الميلاد برفقة أحد التلاميذ المشاكسين وسيدة مشرفة على المطعم، وكانت تجربة مميزة لكل منهم.

وحرص جيمي كيميل على إضفاء لمسة من البهجة والسخرية في فقرته الافتتاحية وسخر من طول مدة أفلام هذا الموسم خاصة Killers of the Flower Moon.

وقدم جيمي كيميل تحية لصناع الأفلام المرشحة خاصة فيلم باربي ومخرجته التي أعادت إحياء قصة أشهر عروسة في تاريخ الألعاب.

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس.