آخر التطورات والمستجدات من أمام معبر رفح

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن قوافل المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها بدأت في التوجه إلى معبر كرم أبو سالم، حيث دخلت بعض الشاحنات بالفعل إلى ساحة المعبر، فيما تنتظر أخرى استكمال الإجراءات من جانب السلطات الإسرائيلية.

وأوضح رجب خلال رسالة على الهواء، أن القافلة الحالية تشهد تدفقًا كبيرًا للمواد الغذائية، ما يسهم في تلبية احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، ويخفف من حدة ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية. كما تضم المساعدات مواد إيوائية ضرورية، خاصة مع تزايد أعداد النازحين وحاجتهم إلى الخيام في ظل الظروف الجوية الصعبة.

وأشار إلى استعدادات في معبر رفح لاستقبال دفعات جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، حيث تتأهب الطواقم الطبية والإسعاف لفرز الحالات وتوجيهها إلى المستشفيات المناسبة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الصحية داخل قطاع غزة.