وزارة الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تعاملت اليوم مع 12 صاروخا باليستيا و19 مسيرة إيرانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الدفاع الإماراتية" أن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم مع 12 صاروخا باليستيا و19 مسيرة إيرانية.

وذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن إيران نفذت ثلاث هجمات منفصلة استهدفت مناطق في وسط إسرائيل، مستخدمة ما لا يقل عن 10 صواريخ مزودة برؤوس عنقودية، وهو ما تسبب في حالة من القلق والاستنفار بين المستوطنين.

وأشارت إلى أن الهجمات الصاروخية تسببت في تفعيل صفارات الإنذار في عدة مدن، مع دعوات للمستوطنين بالدخول إلى الملاجئ لحين استقرار الوضع الأمني.

وفي سياق متصل، أفادت القناة نفسها في وقت سابق بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية ورئيس هيئة الأركان وافقا على خطط لضرب أهداف حيوية داخل إيران، في حال تعثرت المساعي الدبلوماسية الجارية.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن المفاوضات بين واشنطن وطهران مرشحة للفشل، مع توقعات بعدم تحقيق أي تقدم ملموس أو الوصول إلى تفاهمات بين الطرفين.

كما أشارت إلى أن هناك ضغوطًا تمارسها كل من قطر وباكستان لدفع الجانبين نحو تسوية، إلا أن الفجوة لا تزال كبيرة، إذ إن ما تعرضه إيران لا يرقى إلى الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبله الولايات المتحدة.