صلة رحم الحلقة الـ1.. تعرض يسرا اللوزي لحادث مروع وإجهاض جنينها

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صلة رحم العديد من الأحداث المثيرة سريعة الإيقاع ، حيث بدأ المخرج تامر نادي الحلقة الأولى بسرد تفاصيل كل شخصية وطبيعة عملهم.



وعرف نادي الجمهور على أبطال المسلسل وعلى رأسهم اياد نصار الذي يجسد شخصية حسام دكتور تخدير فى أحد المستشفيات الخاصة، ومتزوج من يسرا الوزي والتى تعمل دكتورة أمراض نفسية وحامل فى الشهر السابع من زوجها حسام.



بينما ظهرت أسماء أبو يزيد بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما حيث تجسد شخصية عاملة فى “كوافير” وتحاول مساعدة صديقتها بإجراء لها عملية إجهاد بعد دخولها فى علاقة غير شرعية مع جارها.



وبدأت الأحداث تتصاعد فى الحلقة الأولى بشكل تدريجي حيث فوجىء الدكتور حسام أثناء عمله بالمستشفى بعودة حبيبته الأولى من كندا وهو الأمر الذى يضعه فى حيرة بسبب استقرار حياته الأسرية مع زوجته وينتظروا مولودهما الأول.



ويحدث خلاف بين الدكتور حسام وزوجته بسبب شقيقها والذى يجسد دوره عابد عناني ويترك المنزل ليجد نفسه أمام منزل حبيته الأولى وعندما يصعد لها تصاب زوجته بنزيف حاد فى أولى مراحل الاجهاض، وتحاول الوصول إلى زوجها الدكتور حسام لمساعدتها إلا أنه لا يجيب وتضطر إلى التواصل مع شقيقها وفي هذه الأثناء يقوم زوجها باسترجاع ذكرياته مع حبيبته الأولى وعندما يشاهد هتفه بالصدفة يجد مكالمات زوجته وشقيقها ويترك منزل حبيبته للعودة لزوجته ليجدها غارقة فى الدماء ويذهب بها إلى المستشفى إلا أن الأمر لم ينتهى عند هذا الحد ويقوم بعمل حادث أثناء ذهابه للمستشفى ويستنجد بالمارة لجلب سيارة اسعاف لزوجته إلا أنها فارقت الحياة.









تصريحات اياد نصار

وقال الفنان إياد نصار إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.