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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مظاهرات خارج حفل الأوسكار وتضامن بالداخل للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

مظاهرات ورقصات فلسطينية
مظاهرات ورقصات فلسطينية خارج حفل الأوسكار

سيطرة القضية الفلسطينية على حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة، حيث احتشد عدد من المتظاهرين خارج السجادة الحمراء للمطالبة بوقف إطلاق النار وفك الحصار على غزة. 

 

 

وهو نفس الشيء الذي تبناه العديد من النجوم على السجادة الحمراء مرتدين دبابيس دعم تطالب بوقف إطلاق النيران أبرزهم رامي يوسف، بيلي إيليش، مارك رافالو وغيرهم. 

 

حفل الأوسكار 

 

ينطلق الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية في نسخته الـ 96، وسط حالة من الزخم والتوقعات العالية لحدث ممتع مليء بالفقرات المميزة. 

 

من المتوقع أن يسيطر فيلم كريستوفر نولان الملحمي Oppenheimer على قائمة جوائز الأوسكار، بعدما نال 13 ترشيحا وتفوق في قوائم الترشيحات.

 

 

ورغم حصول فيلم باربي على 8 ترشيحات فقط، إلا أن الآمال عالية تجاهه، وسيحظى أبطاله بتحية خاصة على مسرح الأوسكار الليلة، ويقدم نجمه ريان رينولدز أغنيته الشهيرة من العمل الذي قدم فيه شخصية كين.

 

يكرم حفل الأوسكار نجوم هوليوود الأفضل خلال العام السابق منذ عام 1929، وتقوم أكاديمية فنون وعلوم الصور التي مقرها لوس أنجلوس كل عام بطرح قائمة ترشيحات واختيار الفائزين من خلال تصويت أعضائها في 20 فئة منها أفضل فيلم وممثل وممثلة. 

وتجتذب جوائز الأوسكار الأنظار كل عام، ويتصارع الممثلون على ضم التمثال الذهبي الشهير لقائمة تكريماتهم، ومن يحصل عليها يعتبر نفسه وصل إلى أقصى طموحاته حتى يكررها مرة أخرى. 

الأوسكار Oppenheimer إطلاق النار في غزة السجادة الحمراء بيلي إيليش القضية الفلسطينية

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