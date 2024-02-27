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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نيكولاس كيدج وآل باتشينو.. نجوم هوليوود على مسرح الأوسكار| تفاصيل

الأوسكار
الأوسكار

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، عن أول قوائم نجوم هوليوود الذين سيصعدون على المسرح في النسخة المقبلة، لتقديم الجوائز والمشاركة في الفقرات الفنية للحفل. 

 

وضمت قائمة مقدمي حفل الأوسكار عدد من نجوم هوليوود الغائبين منذ فترة، وعلى رأسهم ألباتشينو الأسطورة، نيكولاس كيدج بعد صحوته الفنية مؤخرا، ماثيو ماكونهي.

أيضا يشارك في تقديم الجوائز كل من لوبيتا نيونجو، زيندايا، سام روكويل، جيمي لي كرتيس، ماهيرشالا علي، بريندان فريزر، ميشيل يوه، وغيرهم. 

 

 

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 96 في يناير الماضي، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 10 مارس المقبل.

 

يعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي. 

 

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس. 

 

جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، حوالي 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية.  

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