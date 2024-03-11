حصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية خلال رمضان.. ونائبة: قرار مهم لإعادة الطلاب للمدارس

أشادت النائبة صبورة السيد ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بقرار وزير التعليم بشأن حصر الغياب بالمدارس خلال رمضان واتخاذ إجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين.

وأكدت السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القرار مهم جدا، بحيث لا تكون هناك حالة من التكاسل والتراخى واللامبالاة بين الطلاب فى المدارس ، ولذلك كان لابد من وجود قرار وزارى لإلزام الطلاب بالحضور.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب إلى أن رمضان شهر بركة ، ولكن لا يجب أن يتكاسل الطلاب ، خاصة وأننا فى وقت حرج فى ظل إجراء الامتحانات بعد إجازة عيد الفطر المبارك بفترة بسيطة، مؤكدة أننا نتمنى أن يعود الطلاب مرة أخرى للمدرسة وأن تكون لها أولوية لديهم.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، شدد خلالها على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية طوال شهر رمضان.

وأكدت التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس، على ضرورة أن يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك حفاظاً على انضباط سير العملية التعليمية.

انتظام الدراسة في رمضان

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته التي تلقتها المدارس بشكل رسمي، على ضرورة انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات رسمية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنص على رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور في المدارس طوال شهر رمضان دون أعذار.

وكانت قد حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد الطلاب في تحقيق كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية .

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني، الذي يتضمن المواد التعليمية والتدريبية، في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى؛ لتقديم المواد الدراسية بأسلوب سهل مبسط والتدريب عليها.