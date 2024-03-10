ضمن فعاليات العيد القومي.. افتتاح معرض مدارس التعليم المجتمعي بـ بني سويف

نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم المجتمعي بمقر ديوان المديرية، ضمن مشاركة المديرية في فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2024.

افتتح وكيل التعليم هاني عنتر، المعرض الذي أقيم بمبنى ديوان المديرية، في حضور: إيمان فتحي مدير إدارة التعليم المجتمعي ، والقائمين على التنفيذ : هالة حسن موجه التعليم المجتمعي بالمديرية، ومحمد أبو كرم رئيس قسم التعليم المجتمعي باهناسيا ، وياسين طنطاوي رئيس قسم التعليم المجتمعي بالواسطى ، وكريمة عزت رئيس قسم التعليم المجتمعي بناصر.

وخلال تفقده أجنحة المعرض ومشاهدته المعروضات والمنتجات المختلفة ، أكد وكيل التعليم دعمه لمثل هذه الأنشطة والتي تأتي في إطار إهتمام الدولة بالتعليم المجتمعي ، خاصة أن تلك النوعية من التعليم تعمل على توفير الخدمة التعليمية في المناطق النائية المحرومة من التعليم وإعادة المتسربين إلى المنظومة التعليمية مما يساعد على القضاء على الأمية مشيدا بهذه التجربة التي اتاحت فرصة للمتسربين للحاق بركب التعليم.

ووجه الشكر لكل من شارك في هذا العمل المتميز، مطالبا بالتوسع في مثل هذه النوعية من المعارض التي تهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزة من الطلاب وبناء شخصية الطالب بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030.

من جانبها أضافت إيمان فتحي مدير إدارة التعليم المجتمعي بأن المعرض يتم تنفيذه سنويا من خلال طالبات ومعلمات وموجهات مدارس التعليم المجتمعي باستخدام خامات البيئة في صناعة المنتجات مما أظهر جودة وتناسق الأعمال المعروضة والتي ضمت مشغولات يدوية وكورشيه وشنط وأعمال خرز واكسسوارات ومفروشات نفذها طلاب مدارس التعليم المجتمعي.