7 أخطاء يجب على طلاب المدارس تجنبها لتحقيق المذاكرة الصحيحة في رمضان

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك عدة محاذير يجب على الطلاب وضعها في الإعتبار لضمان انتظام المذاكرة في رمضان وتحقيق الاستفادة التعليمية القصوى خلال الشهر الكريم .
حيث حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، من :
- تغيير أوقات النوم والاستيقاظ فجأة مع أول أيام شهر رمضان لان ذلك يربك الطالب ويستنفد وقته.
- استهلاك الطالب وقته في مشاهدة البرامج والمسلسلات التلفزيونية، بدون ضابط
- النظر الى شهر رمضان بإعتباره وقتا للراحة والإسترخاء بل، هو وقت مناسب للعمل وبذل الجهد والتركيز والإنجاز في المذاكرة والنجاح
- الاستذكار في أماكن قريبة من المشتتات وخاصة أصوات التلفزيون
- تحدث أفراد الأسرة عن جاذبية بعض البرامج او المسلسلات التلفزيونية أمام الطالب حتى لا يميل إلى ترك المذاكرة ومشاهدتها
- الإفراط في تناول الطعام سواء في الإفطار أو السحور حتى لا تحدث للطالب تخمة تقلل من كفاءته الجسمية والذهنية بل يفضل توزيع أوقات تناول الطعام بشكل معتدل بعد الفطار ، وأن يتناول كميات معتدلة من الطعام تحوى كل العناصر الغذائية الرئيسة
- تناول الأغذية والوجبات السريعة المشبعة بالدهون والمشروبات المصنعة بل لا بد من الاعتماد على الأغذية والمشروبات الطبيعية
كما قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،عددا من النصائح للطلاب أبرزها ما يلي :
- التقليل قدر الإمكان من الدروس الخصوصية التى يمكن للطالب الاستغناء عنها
- استغلال الأوقات التى يتم فيها إلغاء بعض الدروس في رمضان في المذاكرة والتحصيل
- تنظيم الوقت بشكل فعال قبل بداية شهر رمضان والتدريب عليه(من حيث أوقات النوم والاستيقاظ)
- الوعي بشكل جيد أن دافعية الطالب وطموحه للنجاح والتفوق تتغلب على اي صعوبات قد يواجهها في المذاكرة والتحصيل في رمضان
- وضع خطة للاستذكار اليومى على مدار الشهر الكريم، والالتزام بها قدر الإمكان
- استغلال الأوقات الذهبية للمذاكرة وهي ( بعد الفجر ، وبعد الفطار بساعتين ، وما قبل السحور ) وقد تختلف الأوقات المناسبة لمذاكرة الطالب حسب ظروف كل طالب (لديه درس مثلا في صباح اليوم التالي أو لديه عزومة مع اسرته في يوم ما، أو ظروفه الصحية والنفسية)
- تجريب الطالب المذاكرة في أوقات مختلفة من اليوم أثناء الايام الأولى من رمضان وتحديد أفضل الأوقات التى ركز فيها بشكل جيد وتثبيتها طوال الشهر
- إذا تصادف وجود درس في توقيت ما يتعارض مع ما خطط له الطالب من استذكار يومي عليه تعويض ما فقده من مذاكرة عقب العودة من الدرس، أو في يوم تالي
- مراعاة استذكار الدروس السهلة أو حل التدريبات في فترات ما قبل الإفطار والتى يقل فيها التركيز ، وارجاء مذاكرة الدروس الصعبة او التى تحتاج إلى تركيز إلى الأوقات الذهبية
- يمكن للطالب في كل فترة أثناء الصيام مراجعة بعض الدروس التى سبق أن ذاكرها، وعدم استذكار دروس جديدة وخاصة لو كانت تحتاج تركيز خاص في أوقات الصيام لو كان متعبا
- يمكن للطالب المذاكرة والتحصيل لأى درس جديد في نهار رمضان في اي وقت ما دام لديه القدرة على التركيز والاستيعاب والفهم
- على الطالب التوقف عن الاستذكار اذا ظهرت عليه علامات مثل التعب والإرهاق ،عدم القدرة على التركيز، الصداع، زغللة العين