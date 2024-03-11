7 أخطاء يجب على طلاب المدارس تجنبها لتحقيق المذاكرة الصحيحة في رمضان

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك عدة محاذير يجب على الطلاب وضعها في الإعتبار لضمان انتظام المذاكرة في رمضان وتحقيق الاستفادة التعليمية القصوى خلال الشهر الكريم .

حيث حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، من :

تغيير أوقات النوم والاستيقاظ فجأة مع أول أيام شهر رمضان لان ذلك يربك الطالب ويستنفد وقته.

استهلاك الطالب وقته في مشاهدة البرامج والمسلسلات التلفزيونية، بدون ضابط

النظر الى شهر رمضان بإعتباره وقتا للراحة والإسترخاء بل، هو وقت مناسب للعمل وبذل الجهد والتركيز والإنجاز في المذاكرة والنجاح

الاستذكار في أماكن قريبة من المشتتات وخاصة أصوات التلفزيون

تحدث أفراد الأسرة عن جاذبية بعض البرامج او المسلسلات التلفزيونية أمام الطالب حتى لا يميل إلى ترك المذاكرة ومشاهدتها

الإفراط في تناول الطعام سواء في الإفطار أو السحور حتى لا تحدث للطالب تخمة تقلل من كفاءته الجسمية والذهنية بل يفضل توزيع أوقات تناول الطعام بشكل معتدل بعد الفطار ، وأن يتناول كميات معتدلة من الطعام تحوى كل العناصر الغذائية الرئيسة

تناول الأغذية والوجبات السريعة المشبعة بالدهون والمشروبات المصنعة بل لا بد من الاعتماد على الأغذية والمشروبات الطبيعية



كما قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،عددا من النصائح للطلاب أبرزها ما يلي :