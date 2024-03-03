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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم يتفقد عددا من المدارس ويتابع انضباط العام الدراسي بالمنيا.. شاهد

وزير التعليم ومحافظ
وزير التعليم ومحافظ المنيا

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الدكتور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام محافظة المنيا؛  لتفقد عدد من المدارس، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتور عيد عبد الواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات و محمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل، وحمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب و الشيوخ.

ورحب محافظ المنيا بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة، مثمنًا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير العملية التعليمية، وتقديم الدعم الكامل للمحافظة.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بزيارة محافظة المنيا، مشيدًا بدور المحافظة فى انتظام سير العام الدراسى، والجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد عدد من المدارس، كما يعقدان اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وزير التعليم ومحافظ المنيا
وزير التعليم ومحافظ المنيا
وزير التعليم ومحافظ المنيا
وزير التعليم ومحافظ المنيا
وزير التعليم ومحافظ المنيا
وزير التعليم ومحافظ المنيا
الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تطوير العملية التعليمية ر رضا حجازي وزير التربية والتعليم عيد عبد الواحد متابعة انضباط العام الدراسي

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