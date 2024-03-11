أخبار الفن| كريم عبد العزيز في حوار خاص لـ"صدى البلد" عن الحشاشين.. وأنغام ورمضان برفقة أسرتيهما في إعلان

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

واحدا من النجوم القلائل الذين حققوا نجاحات كبيرة في عالم الدراما والسينما، واستطاع أن يكتسب ثقة الجمهور منذ ظهوره، ليصبح واحدًا من النجوم المصريين الذين حققوا شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، ومن الفنانين القلائل أيضا الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة ويحققون نجاحًا كبيرًا.

أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوى والذى يعرض فى المارثون الرمضانى 2024.

وقالت نشوى مصطفى فى تصريح خاص لصدى البلد:" سعيدة ومحظوظة جدا بمشاركتى فى مسلسل “إمبراطورية ميم”، وخالد النبوى ممثل شيك ومن أسباب موافقتي على العمل".

طرحت منصة watch it ، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير فيسبوك البرومو الاول لمسلسل “ مليحة ” ، والمقرر عرضه فى النصف الثاني من شهر رمضان .

مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة، والعمل من إنتاج المتحدة وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية، وبالفعل بدأ صناعه مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى للعمل.

قدمت الفنانة أنغام والفنان محمد رمضان أغنية جديدة معًا، وذلك ضمن إعلان لإحدى شركات الاتصالات الكبري.

وخلال الإعلان ظهر كل من الفنان محمد رمضان برفقة عائلته المكونة من أبنائه الثلاثة وزوجته وشقيقه وشقيقته .

طرحت منصة شاهد الحلقة الثانية من مسلسل “أشغال شقة” قبل عرضها على شاشات التليفزيون فى التاسعة مساء اليوم.

وحملت الحلقة الثانية من مسلسل “ أشغال شقة ” العديد من الاحداث ، ومنها صدور قرار بإيقاف حمدي “ هشام ماجد ” عن العمل بسبب العبث بالحرز .

طرحت منصة شاهد vip الحلقة الثانية من مسلسل “ لأعلي نسبة مشاهدة ” ، قبل عرضها على شاشات التليفزيون فى الساعة الثانية عشر صباحًا ،اليوم .

وشهدت الحلقة العديد من الأحدث المثيرة ، ومنها قيام زوج شقيقة شيماء “ إسلام إبراهيم ” بتصوير النساء داخل محلات الملابس الحريمي وإبتزازهم بالاموال .