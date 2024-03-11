عبد العزيز مخيون يكشف لـ صدى البلد عن دوره في قلع الحجر

قال الفنان عبدالعزيز مخيون لـ صدى البلد ، إن كواليس العمل في مسلسل قلع الحجر، كانت مميزة وجديدة، ويشمل مجموعة متماسكة، وفنانين كبار.

وأضاف مخيون أنه يمتلك خبرة كبيرة في الأعمال الصعيدية وعلى علاقة وطيدة بـ حسني صالح، ومع قراءة النص رأيته مختلف عن ما قدم من قبل.

وقال مخيون، إن دوره يتمثل في رجل صعيدي متقدم، ويتحمل مسؤولية كبيرة، كما يغير عادات وتقاليد راسخة منذ سنوات قديمة.



مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

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