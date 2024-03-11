طرح البرومو الأول من مسلسل مليحة.. تفاصيل

طرحت منصة watch it ، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير فيسبوك البرومو الاول لمسلسل “ مليحة ” ، والمقرر عرضه فى النصف الثاني من شهر رمضان .

مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة، والعمل من إنتاج المتحدة وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية، وبالفعل بدأ صناعه مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى للعمل.



أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.



آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.

كما شارك دياب في موسم الرياض الحالي مسرحية "شحاتين أكاديمي"، وشارك فيها آيتن عامر، أحمد فهمي، ميرهان حسين، محمود الليثي، وآخرون من النجوم.