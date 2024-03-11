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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 2.. صدمة سلمى أبو ضيف بسبب ليلى أحمد زاهر

أعلي نسبة مشاهدة
أعلي نسبة مشاهدة

طرحت منصة شاهد vip  الحلقة الثانية من مسلسل “ لأعلي نسبة مشاهدة ” ، قبل عرضها على شاشات التليفزيون فى الساعة الثانية عشر صباحًا ،اليوم . 

وشهدت الحلقة العديد من الأحدث المثيرة ، ومنها قيام زوج شقيقة شيماء “ إسلام إبراهيم ” بتصوير النساء داخل محلات الملابس الحريمي وإبتزازهم بالاموال .

وأصبحت شمياء تريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وبدء عدد من أصحاب المحال عرض هدايا عليها حتي تقوم بالإعلان لهم . 

واكتشف شيماء علاقة الحب التى تجمع بين شقيقتها “ ليلي أحمد زاهر ” ، وبين يوسف عمر لتصاب بحالة من الصدمة . 

إما والدة شيماء “ إنتصار ” فقد تعرضت الى تهديد من قبل نساء الحارة فى حال عدم تسليمهن أدوارهن فى الجمعية التي أقامتها .

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 1.. سلمى أبو ضيف تريند تيك توك

أشغال شقة الحلقة 2 .. إنتصار تتسبب في حريق شقة هشام ماجد

وتدور احداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمي أبو ضيف ، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا ، الي ان تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع ، مما يجعلها تحت المسالة القانونية .

مُسلسل "أعلي نسبة مُشاهدة" من بطولة سلمي أبو ضيف، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلي أحمد زاهر، وآخرين... ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

 

أعلى نسبة مشاهدة سلمى ابو ضيف منصة شاهد vip منصة شاهد ليلي احمد زاهر محمد محمود

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