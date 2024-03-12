عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خطوات لتجنب عسر الهضم والانتفاخ فى رمضان

خطوات لتجنب عسر الهضم
خطوات لتجنب عسر الهضم والانتفاخ فى رمضان

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الانتفاخ وعسر الهضم، لذلك نكشف عن بعض النصائح للتخلص منهما.

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة فى تصريحات خاصة لصدى البلد،أنه لتجنب عسر الهضم والانتفاخ أثناء شهر رمضان، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

txt

اتخلص من مشاكل بعد الفطار .. 10 نصائح لـ علاج عسر الهضم

txt

علاج عسر الهضم وقرحة المعدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المستكة؟

خطوات لتجنب عسر الهضم والانتفاخ فى رمضان

تناول وجبة سحور متوازنة: قم بتناول وجبة سحور غنية بالألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة. الألياف تساعد في تحسين عملية الهضم والحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول. تجنب تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة التي يصعب هضمها.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية: قم بتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمقلية التي تسبب عسر الهضم والانتفاخ. اختر الأطعمة المشوية أو المسلوقة أو المخبوزة بدلاً من الأطعمة المقلية.

تناول وجبة إفطار متوازنة: عند الإفطار، اختر وجبة متوازنة تحتوي على البروتينات والخضراوات والكربوهيدرات المعقدة. قم بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة والمواد الحافظة.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف: يجب أن يكون نظامك الغذائي في رمضان غنيًا بالألياف. تناول الخضروات الورقية والفواكه والحبوب الكاملة، فهي تعزز عملية الهضم وتساعد في تجنب الانتفاخ.

شرب السوائل بين الوجبات: حاول شرب السوائل بين الوجبات وتجنب شرب الكميات الكبيرة خلال الوجبات. تجنب المشروبات الغازية والمنبهات والمشروبات الساخنة السكرية.

تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات: قم بتجنب الأطعمة التي قد تسبب زيادة في تكوين الغازات مثل الفاصوليا والبقوليات والمشروبات الغازية والمكسرات. حاول تناول الأطعمة الخفيفة والقابلة للهضم.

ممارسة النشاط البدني المعتدل: قم بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام خلال شهر رمضان. المشي واليوغا والتمارين الخفيفة يمكن أن تساعد في تعزيز عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

الراحة والنوم الجيد: حاول الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد. الإجهاد وقلة النوم يمكن أن يؤثران سلبًا على عمليةالهضم ويزيدان من احتمالية حدوث عسر الهضم والانتفاخ.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: قم بتقسيم وجباتك إلى وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم. هذا يساعد في تقليل الضغط على الجهاز الهضمي ويسهم في عملية الهضم السليمة.

تجنب التوابل الحارة والتوابل القوية: قد تزيد التوابل الحارة والتوابل القوية من احتمالية حدوث عسر الهضم والانتفاخ. يمكنك استخدام التوابل الخفيفة والأعشاب الطبيعية لإضفاء نكهة على الطعام بدلاً من الاعتماد على التوابل القوية.

الابتعاد عن التدخين: إذا كنت مدخنًا، فحاول الابتعاد عن التدخين خلال شهر رمضان. التدخين يزيد من احتمالية حدوث عسر الهضم ويؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي.

استشر الطبيب: إذا كنت تعاني من مشاكل مزمنة في الهضم أو الانتفاخ، فمن المهم أن تستشير الطبيب. قد يقدم الطبيب نصائح إضافية وتوجيهات خاصة بناءً على حالتك الصحية الفردية.

تذكر أن هذه النصائح عامة، وقد يكون هناك احتياجات خاصة لكل فرد. إذا كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على نصيحة شخصية وملائمة لحالتك الصحية.

عسر الهضم مشكلة الإنتفاخ رمضان خطوات لتجنب عسر الهضم والانتفاخ فى رمضان الأطعمة المقلية تناول وجبة إفطار متوازنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

تحذير عاجل.. اللفت يسبب مشاكل خطيرة لهؤلاء الأشخاص

من المطبخ المصري.. القومي للبحوث يوضح أهم البهارات في رمضان

عشبة جبارة تعالج آلام المفاصل والعضلات والدورة الشهرية

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

تحذير عاجل| آثار جانبية خطيرة عند تناول البيض يوميا

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

مشروبات تساعد على الهضم بعد الأكل.. ونصائح لتقليل التقلصات والانتفاخات

ترشيحاتنا

الضاني بـ 480 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق اليوم

ليلة قاسية على كريستيانو.. ومدرب النصر السعودي يشيد بلاعبيه رغم توديع أبطال آسيا

إحباط ترويج صفقة مخدرات بـ 4 ملايين جنيه في سوهاج

ناقوس خطر.. متحور جديد لشلل الأطفال يضرب دولة عربية

فنون إسلامية.. مزاد عالمى يبيع مصحفا بشكل مزخرف ومضيء

زكاة الفطر.. كل ما تريد معرفته عنها وحكم إخراجها أول رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل| 10 صور تبرز أناقة مي عمر.. نعمة الأفوكاتو

أروى بقفطان مغربي يثير الجدل على السوشيال ميديا

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

عباءة بيضاء.. ياسمين الخطيب بإطلالة رمضانية في البيت

فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ