يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الانتفاخ وعسر الهضم، لذلك نكشف عن بعض النصائح للتخلص منهما.

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة والباطنة فى تصريحات خاصة لصدى البلد،أنه لتجنب عسر الهضم والانتفاخ أثناء شهر رمضان، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

خطوات لتجنب عسر الهضم والانتفاخ فى رمضان

تناول وجبة سحور متوازنة: قم بتناول وجبة سحور غنية بالألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة. الألياف تساعد في تحسين عملية الهضم والحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول. تجنب تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة التي يصعب هضمها.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية: قم بتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمقلية التي تسبب عسر الهضم والانتفاخ. اختر الأطعمة المشوية أو المسلوقة أو المخبوزة بدلاً من الأطعمة المقلية.

تناول وجبة إفطار متوازنة: عند الإفطار، اختر وجبة متوازنة تحتوي على البروتينات والخضراوات والكربوهيدرات المعقدة. قم بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة والمواد الحافظة.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف: يجب أن يكون نظامك الغذائي في رمضان غنيًا بالألياف. تناول الخضروات الورقية والفواكه والحبوب الكاملة، فهي تعزز عملية الهضم وتساعد في تجنب الانتفاخ.

شرب السوائل بين الوجبات: حاول شرب السوائل بين الوجبات وتجنب شرب الكميات الكبيرة خلال الوجبات. تجنب المشروبات الغازية والمنبهات والمشروبات الساخنة السكرية.

تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات: قم بتجنب الأطعمة التي قد تسبب زيادة في تكوين الغازات مثل الفاصوليا والبقوليات والمشروبات الغازية والمكسرات. حاول تناول الأطعمة الخفيفة والقابلة للهضم.

ممارسة النشاط البدني المعتدل: قم بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام خلال شهر رمضان. المشي واليوغا والتمارين الخفيفة يمكن أن تساعد في تعزيز عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

الراحة والنوم الجيد: حاول الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد. الإجهاد وقلة النوم يمكن أن يؤثران سلبًا على عمليةالهضم ويزيدان من احتمالية حدوث عسر الهضم والانتفاخ.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: قم بتقسيم وجباتك إلى وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم. هذا يساعد في تقليل الضغط على الجهاز الهضمي ويسهم في عملية الهضم السليمة.

تجنب التوابل الحارة والتوابل القوية: قد تزيد التوابل الحارة والتوابل القوية من احتمالية حدوث عسر الهضم والانتفاخ. يمكنك استخدام التوابل الخفيفة والأعشاب الطبيعية لإضفاء نكهة على الطعام بدلاً من الاعتماد على التوابل القوية.

الابتعاد عن التدخين: إذا كنت مدخنًا، فحاول الابتعاد عن التدخين خلال شهر رمضان. التدخين يزيد من احتمالية حدوث عسر الهضم ويؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي.

استشر الطبيب: إذا كنت تعاني من مشاكل مزمنة في الهضم أو الانتفاخ، فمن المهم أن تستشير الطبيب. قد يقدم الطبيب نصائح إضافية وتوجيهات خاصة بناءً على حالتك الصحية الفردية.

تذكر أن هذه النصائح عامة، وقد يكون هناك احتياجات خاصة لكل فرد. إذا كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على نصيحة شخصية وملائمة لحالتك الصحية.