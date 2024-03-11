اتخلص من مشاكل بعد الفطار .. 10 نصائح لـ علاج عسر الهضم

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن كيفية علاج عسر الهضم خلال شهر رمضان حيث أنه من أكثر المشكلات الشائعة فى العالم خاصة فى أول أيام الصيام.

وفقا لما جاء في موقع "NHS" نعرض طرق علاج عسر الهضم في رمضان.

نصائح لتجنب عسر الهضم في رمضان:

- الإفطار ببطء يجعلك لاتحتاج لـ علاج عسر الهضم لأنه يحميك منه وامضغ الطعام جيدًا وتجنب الإفراط في تناول الطعام وابدأ بتناول التمر والماء أو الشوربة ثم انتظر 15 دقيقة قبل تناول وجبة الإفطار الرئيسية.



- شرب الكثير من الماء ومن المهم شرب الكثير من الماء خلال فترة الإفطار والسحور للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.



- تقسيم الوجبات وقسّم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين مع فاصل زمني بينهما وتناول وجبة السحور قبل الفجر بوقت كافٍ.



- تجنب قلل من تناول الأطعمة المقلية والدهنية، فهي صعبة الهضم وتسبب عسر الهضم واختر بدائل صحية مثل الطهي بالبخار أو الشوي.



- تساعد الألياف على الهضم وتمنع الإمساك وتناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وتساهم فى علاج عسر الهضم.

علاج-عسر-الهضم



- تساعد الرياضة على تحسين الهضم وتخفيف أعراض عسر الهضم ومارس الرياضة بعد الإفطار بوقت كافٍ.



- يسبب التدخين تهيجًا في المعدة ويؤثر على عملية الهضم وحاول الإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان.



- الحصول على قسط كافٍ من النوم لأن قلة النوم وتسبب عسر الهضم لذا حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.



- امضغ علكة خالية من السكر بعد تناول الطعام لتحفيز إفراز اللعاب ومساعدة الهضم.

- لتتمكن من علاج عسر الهضم لابد أن تتجنب العادات السيئة المرتبطة بالطعام مثل تناول الطعام قبل النوم مباشرةً وتجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرةً.