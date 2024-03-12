مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مستجدات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت؛ بعد تعرضه للإغماء في مباراة الاتحاد السكندري.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه على تطبيق “X”: “‏إن شاء الله خير.. الأطباء في حالة تفاؤل الآن يا رب.. دعواتكم.. وإن شاء الله يقوم بألف سلامة.. تقوم بالسلامة يا رفعت يا رب”.

ونُقل لاعب فيوتشر أحمد رفعت إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الاسكندرية؛ عقب سقوطه خلال لقاء فريقه والاتحاد السكندري، على الأرض مغشيا عليه.

وفور نقل اللاعب أحمد رفعت للمستشفى؛ جرى وضعه على جهاز التنفس وإجراء صدمات للقلب، بعد حدوث هبوط في الدورة الدموية.

وتشير الأنباء الاولية لاستقرار حالة اللاعب حتى الآن بعد استجابته للإسعافات التى أجريت له إلى الآن.