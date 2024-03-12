عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت هيئة قناة السويس توقيع رسم إضافى بقيمة 5000 دولار على السفن الرافضة لخدمات «الرباط»، بدلًا من فرض قاطرة مصاحبة لها، كما هو منصوص فى لائحة الملاحة.

قرار قضائي بشأن سرقة خطوط أنابيب بترول في الإسماعيلية

بالقانون .. الحبس عقوبة تزوير الشهادات الطبية

السكرتير العام المساعد يفتتح أعمال التوسعات بمسجد البهتيني في حي أول الإسماعيلية


علي أن يتم تحميـــــل كــــل سفينة عابرة بمبلغ إجمالي ثابت وقدرة 3500 دولار مقابل خدمات الرباط والانوار بالنظام الجديد ( سواء كانت الخدمة علي السفينة أو من محطة أرضية ) مع إجراء تقييم مالى سنوياً في حالة ما تراءت الحاجة الي تغييرها ( ترتيبات خاصة للسفن ).

وفي حالة طلب السفينة التزود بخدمات الأنوار ( كشاف + كهربائي ) أو عدم مطابقة الكشاف للائحة الملاحة يزداد علي التعريفه السابقة بالبند ( 1 ) مقابل خدمات الأنوار 1000 دولار ليصبح إجمالي المبلغ 4500 دولار تشمل خدمات الرباط و الأنوار وفي عدم مطابقة التوصيلات الكهربائية للكشاف لمتطلبات الهيئة يتم توقيع الرسوم الأضافية المقررة وقدرها 5000 دولار بدءاً من العبور الثانى طبقا للائحة الملاحة ديسمبر 2020.

وشمل القرار  الوحدات العائمة الخاصة; العائمات الصغيرة; سفن البضائع الصب الجاف; حاملات السيارات; سفن البضائع العامة; سفن الحاويات; سفن الدحرجة; سفن الركاب; ناقلات البترول الخام; ناقلات الغاز البترولى المسال (LPG); ناقلات الغاز الطبيعى المسال (LNG); ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى; ناقلات مشتقات بترول
بداية من 1 مايو 2024 سيتم تغيير  اَليه تقديم خدمات الرباط لتكون من محطات أرضية موزعة علي طول القناة.

أولاً :
بداية من 1 مايو 2024 سيتم تغيير  اَليه تقديم خدمات الرباط لتكون من محطات أرضية موزعة علي طول القناة.

 

  1- يتم تزويد خدمة الرباط فقط علي 30% من سفن القافلة طبقا للمعايير الأتية :

   ·  السفن ذات المسطح المعرض للهواء الأكبر ( windage area  )

  · السفن ذات الحمولة الأكبر  ( GT )

  · السفن ذات الغاطس الأكبر  ( DRAFT )

  · المسافات البينية للسفن ( لاتزيد عن سفينتين )

  · سفن اخرى حسب ما تقررة هيئة قناة السويس.

2- فى حالة رفض السفينة المختارة أو عدم قدرتها  على استقبال خدمة الرباط يتم توقيع رسم إضافى على السفينة بمبلغ وقدره 5000 دولار ( خمسة الأف دولار ) بدلاً من فرض قاطرة عليها كما هو منصوص عليها بالمادة 20 صفحة 36 بلائحة الملاحة.

3- يستثني من البند المذكور أعلاه السفن التالية نظراً لطبيعتها الخاصة.

أ‌ -   تصاحب السفن الحربي الأمريكى بقاطرة  مفروضة لخدمة الرباط طبقا للبرتوكول الموقع مع الهيئة .

ب‌ -  تصاحب السفن الحربى جميع الجنسيات بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط فى حالة عدم القدرة على الرفع او رفض ربان السفينة بصعود عمال الرباط عليه.

  ج - الوحدات المقطورة والحفارات والوحدات المدمجة والوحدات ذات الطبيعة الخاصة سيتم خدمتهم بفلايك الرباط لسلامة الملاحة أو علي قاطرات مفروضة في حالة عدم قدرتها علي استقبال الخدمة علي السفينة طبقاً للأئحة الملاحة الحالية ديسمبر 2020  .

IMG-20240312-WA0001
IMG-20240312-WA0001

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

ترشيحاتنا

السعودية.. نداء عاجل من الأمن العام بشأن المسجدين الحرام والنبوي

وزير الزراعة يعلن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

قرار عاجل من المحكمة ضد عامل أنهى حياة ربة منزل

لحماية حركة الشحن العالمية.. السفينة الحربية البريطانية دايموند تعود للبحر الأحمر

الرئيس السيسي وأمير الكويت يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوربة علي الفطار

ذكرى مسيرة الملح| عصيان مدني قاد غاندي الهند به إلى الاستقلال

قبل صعود المسرح.. تمزق فستان إيما ستون خلال تسلمها الأوسكار| شاهد

جذاب وغير معتاد.. بسمة وهبة بفستان طويل أنيق تشعل السوشيال ميديا

فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ