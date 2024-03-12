قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

أعلنت هيئة قناة السويس توقيع رسم إضافى بقيمة 5000 دولار على السفن الرافضة لخدمات «الرباط»، بدلًا من فرض قاطرة مصاحبة لها، كما هو منصوص فى لائحة الملاحة.



علي أن يتم تحميـــــل كــــل سفينة عابرة بمبلغ إجمالي ثابت وقدرة 3500 دولار مقابل خدمات الرباط والانوار بالنظام الجديد ( سواء كانت الخدمة علي السفينة أو من محطة أرضية ) مع إجراء تقييم مالى سنوياً في حالة ما تراءت الحاجة الي تغييرها ( ترتيبات خاصة للسفن ).

وفي حالة طلب السفينة التزود بخدمات الأنوار ( كشاف + كهربائي ) أو عدم مطابقة الكشاف للائحة الملاحة يزداد علي التعريفه السابقة بالبند ( 1 ) مقابل خدمات الأنوار 1000 دولار ليصبح إجمالي المبلغ 4500 دولار تشمل خدمات الرباط و الأنوار وفي عدم مطابقة التوصيلات الكهربائية للكشاف لمتطلبات الهيئة يتم توقيع الرسوم الأضافية المقررة وقدرها 5000 دولار بدءاً من العبور الثانى طبقا للائحة الملاحة ديسمبر 2020.

وشمل القرار الوحدات العائمة الخاصة; العائمات الصغيرة; سفن البضائع الصب الجاف; حاملات السيارات; سفن البضائع العامة; سفن الحاويات; سفن الدحرجة; سفن الركاب; ناقلات البترول الخام; ناقلات الغاز البترولى المسال (LPG); ناقلات الغاز الطبيعى المسال (LNG); ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى; ناقلات مشتقات بترول

بداية من 1 مايو 2024 سيتم تغيير اَليه تقديم خدمات الرباط لتكون من محطات أرضية موزعة علي طول القناة.

أولاً :

بداية من 1 مايو 2024 سيتم تغيير اَليه تقديم خدمات الرباط لتكون من محطات أرضية موزعة علي طول القناة.

1- يتم تزويد خدمة الرباط فقط علي 30% من سفن القافلة طبقا للمعايير الأتية :

· السفن ذات المسطح المعرض للهواء الأكبر ( windage area )

· السفن ذات الحمولة الأكبر ( GT )

· السفن ذات الغاطس الأكبر ( DRAFT )

· المسافات البينية للسفن ( لاتزيد عن سفينتين )

· سفن اخرى حسب ما تقررة هيئة قناة السويس.

2- فى حالة رفض السفينة المختارة أو عدم قدرتها على استقبال خدمة الرباط يتم توقيع رسم إضافى على السفينة بمبلغ وقدره 5000 دولار ( خمسة الأف دولار ) بدلاً من فرض قاطرة عليها كما هو منصوص عليها بالمادة 20 صفحة 36 بلائحة الملاحة.

3- يستثني من البند المذكور أعلاه السفن التالية نظراً لطبيعتها الخاصة.

أ‌ - تصاحب السفن الحربي الأمريكى بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط طبقا للبرتوكول الموقع مع الهيئة .

ب‌ - تصاحب السفن الحربى جميع الجنسيات بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط فى حالة عدم القدرة على الرفع او رفض ربان السفينة بصعود عمال الرباط عليه.

ج - الوحدات المقطورة والحفارات والوحدات المدمجة والوحدات ذات الطبيعة الخاصة سيتم خدمتهم بفلايك الرباط لسلامة الملاحة أو علي قاطرات مفروضة في حالة عدم قدرتها علي استقبال الخدمة علي السفينة طبقاً للأئحة الملاحة الحالية ديسمبر 2020 .