مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان.. مسموح لهؤلاء بالعمل 24 ساعة

مع بداية شهر رمضان يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة مواعيد غلق المحال التجارية والمولات خاصة مع قرب عودة التوقيت الصيفي المقرر آخر خميس في شهر أبريل.

غلق المحال التجارية في رمضان

ويرغب المواطنون في معرفة مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمولات في رمضان حيث أن هناك بعض الأنشطة والمحال التي يتم السماح لها بالعمل 24 ساعة مثل محلات بيع الفاكهة والخضار ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان

تم تحديد مواعيد غلق المحال في شهر رمضان 2024، لتكون فى الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة «التيك أواي»، وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى التزام الورش الموجودة داخل المناطق السكانية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مسًاء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وهناك أنشطة مفتوحة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين ومراعاة نشاطها الليلي، منها المخابز والأفران والصيدليات ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.

المحال المستثناة من قرار غلق المحلات التجارية في رمضان

محال مستثناة من قرار الغلق مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.



ومن المقرر أن تعود المواعيد لطبيعتها بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.



عودة العمل بالتوقيت الصيفي

وكان مجلس الوزراء وافق فى وقت سابق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عودة العمل بالتوقيت الصيفي.

و نص المشروع كما يلي «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».