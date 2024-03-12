فحص 314 ألف طالب بالدقهلية ضمن مبادرة الكشف اعن أمراض سوء التغذية

واصلت مديرية الصحة بالدقهلية تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، حفاظا على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة عن فحص 314 ألف و588 من تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والأنيميا و التقزم، بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم .

وأوضح مكين، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم

وأشارت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسي إلى أنه تم اكتشاف 14635 حالات مرضية , تم تسليمهم كروت التحويل للتأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج لافتاً إلى أنه جاري استكمال فحص جميع طلاب المرحلة الابتدائية خلال الفصل الدراسى الثانى.



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