أقل سعر دولار أمام الجنيه 13-3-2024

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه، استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13-3-2024، ليصل لـ 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع داخل ميد بنك.

وثبت سعر سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه مع أول تعاملات اليوم وذلك علي مستوي الجهاز المصرفي داخل السوق المصرية.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.34 جنيه للشراء و 49.44 جنيه للبيع.

ثاني أقل سعر

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.7 جنيه للشراء و 48.8 جنيه للبيع في بنوك " إيجي بنك، المصرف المتحد، كريدي أجريكول،قناة السويس،البركة، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي".

متوسط السعر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،الاستثمار العربي، الأهلي المصري، HSBC"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.77 جنيه للشراء و 48.87 جنيه للبيع في بنك مصر.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.8 جنيه للشراء و 48.9 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتجد، و الأهلي الكويتي، والقاهرة".

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا نحو 49.13 جنيه للشراء و49.23 جنيه للبيع.

استخدام البطاقات

كشف محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ، عن سوء استخدام عدد من العملاء البطاقات الائتمانية من الخارج مؤكدا أنه تم وضع حدود لعمليات السحب من الخارج بعد أن وصلت المعاملات الخارجية أكثر من 750 مليون دولار تم سحبها يطرق غير مشروعة .

أضاف في تصريحات له اليوم، أن البنك المركزي أصبح لديه أولويات في تدبير العملة لصالح الأدوية و تغطية طلبات التعليم، مؤكدا أنه سيتم ابتكار نظام جديد للخروج من تلك الأزمة .

مواجهة التضخم

ويستهدف البنك لا يستهدف سعر صرف محدد، ولكنه يسعى إلى السيطرة على معدلات التضخم.

ويسعي البنك المركزي لإمتلاك نظاما متكاملا بين البنوك لتوفير الطلبات الاستيرادية، من خلال السوق والمواطن سيلاحظان الفرق خلال الفترة المقبلة، موضحا أن سعر الصرف ليس الحل، ولكنه بوابة لإنقاذ الاقتصاد وتعزيز الاستثمار.

ويعمل الجهاز المصرفي على توفير موارد دولارية تدخل للجهاز المصرفي، من خلال صناعات وأفكار، وهناك اتجاه كامل لتنفيذ تلك الإجراءات، من خلال توفير المزيد من العملة الأجنبية؛ لمنع حدوث تلك الأزمات.

كما المخازن والمصانع لديها الآن الفرصة لتوفير المواد الخام، مؤكدا أننا قادرون على تجاوز الأزمة الحالية.