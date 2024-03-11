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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية رمضان

الدولار
الدولار

سجل الدولار تراجعا مقابل الجنيه اليوم الاثنين، في عدد من البنوك، ووصل التراجع في أسعاره إلى 20 قرشا ، بحيث خسر 12 قرشا في أسعار الشراء بالبنك المركزي، قرشين بالبنك التجاري الدولي، 10 قروش ببنك الاسكندرية، 15 قرشا ببنك فيصل الاسلامي، 12 قرشا ببنك مصر، 10 قروش بالبنك الاهلي المصري، 20 قرشا بالمصرف المتحد، و 20 قرشا ببنك قناة السويس، مقارنة بأسعار بداية التعاملات.


وارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه، الأربعاء الماضي، في البنوك،  بحيث تخطى سعره 50 جنيها، عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، و رفع سعر الفائدة بنحو 6%، في اجتماع استثنائي.

ويقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 مارس 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 49.40 جنيها في ( البنك المصري لتنمية الصادرات).

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خلال أيام رمضان.. اعرف سعر الدولار في مصر الإثنين

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 48.97 جنيه للشراء، مقابل 49.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.25 جنيه للشراء، مقابل 49.35 جنيه للبيع.

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في أول أيام رمضان.. سعر الدولار اليوم 11-3-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 48.95 جنيه للشراء، مقابل 49.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 49.00 جنيه للشراء، مقابل 49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 49.01 جنيه للشراء، مقابل 49.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 48.95 جنيه للشراء، مقابل 49.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 49.05 جنيه للشراء، مقابل 49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 49.03 جنيه للشراء، مقابل 49.13  جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.00 جنيه للشراء، مقابل 49.10 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 49.00 جنيه للشراء، مقابل 49.10  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 49.00 جنيه للشراء، مقابل 49.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في ميد بنك : 48.95 جنيه للشراء، مقابل 49.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 49.40 جنيه للشراء، مقابل 49.50 جنيه للبيع.

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