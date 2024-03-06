محافظ البنك المركزي: نسعى للسيطرة على التضخم ولا نستهدف سعر صرف محددا

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك لا يستهدف سعر صرف محدد، ولكنه يسعى إلى السيطرة على معدلات التضخم.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن البنك المركزي يمتلك نظاما متكاملا بين البنوك لتوفير الطلبات الاستيرادية.

وأوضح أن السوق والمواطن سيلاحظان الفرق خلال الفترة المقبلة، موضحا أن سعر الصرف ليس الحل، ولكنه بوابة لإنقاذ الاقتصاد وتعزيز الاستثمار.

وأشار إلى ضرورة العمل على توفير موارد دولارية تدخل للجهاز المصرفي، من خلال صناعات وأفكار، وهناك اتجاه كامل لتنفيذ تلك الإجراءات، من خلال توفير المزيد من العملة الأجنبية؛ لمنع حدوث تلك الأزمات.

ونوه محافظ البنك المركزي بأن المخازن والمصانع لديها الآن الفرصة لتوفير المواد الخام، مؤكدا أننا قادرون على تجاوز الأزمة الحالية.