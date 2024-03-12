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السفير الإيطالي: مصر تلعب دورا رئيسيا في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

صدى البلد

أشاد السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلى كوارونى ، بدور مصر في كافة الجوانب المختلفة ذات الصلة بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أن مصر بدأت ولا زلت تتقدم في هذا المسار بشكل كبير وملحوظ، كما أن مصر شريك أساسي وفاعل بشكل مركزي في إيجاد الحل السياسي وهو ما “ذكرته من قبل من أجل التحرك نحو التسوية السياسية التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في المنطقة بأكملها”.

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وأضاف " كوارونى "، في لقائه مع قناة "القاهرة الإخبارية": "ثمة استمرار كبير من جانب الدولة المصرية في دعم العمليات على الجوانب الإنساني كافة ونحن نؤيد ذلك بالكامل".

 

وتابع السفير الإيطالي في القاهرة: "شاركنا بشكل كامل كما قلت في هذا الأمر، ولكن مرة أخرى ومن خلال هذا الجهد الإنساني تظهر مصر كرمها الكبير والتزامها القوى تجاه شعب فلسطين".

 

وذكر، أن الدولة المصرية تلعب دورا رئيسيا وحيويا أيضا في المفاوضات اللازمة كافة التي تعقد من أجل حل هذه الأزمة من أجل التوسط في وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.

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