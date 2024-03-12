الخارجية الأمريكية: يجب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، ضرورة الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن المحتجزين.

وقال ميلر، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة لا تصل كما نرغب، ونريد المزيد منها ونحن منخرطون مع الإسرائيليين لزيادة المساعدات التي تدخل إلى غزة.

وأضاف: "بدأنا في إيصال المساعدات للفلسطينيين بأنفسنا عن طريق الإسقاط الجوي، وبدأنا في العمل على الخيار البحري لتوصيل مساعدات انسانية بحجم أكبر"، مشددًا على أنه على إسرائيل فعل المزيد لدخول المساعدات.

وتابع المتحدث: "موقفنا الأساسي لم يتغير وهو أن أغلبية المساعدات يجب أن تمر عبر المعابر البرية إلى غزة ويجب أن يكون هناك المزيد منها (المساعدات) أكثر مما يصل الآن".

وقال ميلر إن "موقف الإدارة الأمريكية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم يتغير ـ حيث تم تجميد التمويل، ونستكشف طرق لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى شركاء آخرين لتقديمها للفلسطينيين".