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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير إيطاليا بالقاهرة: نشعر بالقلق إزاء تداعيات الأزمة في غزة على المنطقة

غزة
غزة

أكد السفير الإيطالى فى القاهرة ميكيلى كوارونى، أن الهدف النهائي للحل السياسي هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على أنه الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإيجاد حل عاجل من أجل معالجة المخاوف الأمنية والاستقرار لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

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وأضاف "كوارونى"، في لقائه مع قناة "القاهرة الإخبارية": "لقد كنا ندعم هذا الأمر منذ البداية ونرى انه هو الحل الوحيد لإطلاق حل طويل الأمد لقضايا الأمن والاستقرار لكل من إسرائيل وفلسطين، وأعتقد أننا بحاجة إلى دعم هذا الأمر وهذا المسار علينا".

 

وتابع السفير الإيطالى فى القاهرة: "نشعر بالقلق إزاء تداعيات الأزمة في غرة على المنطقة والاستقرار بشكل عام ونحن قلقون للغاية مما يحدث في البحر الاحمر بسبب هجمات الحوثيين ونحن نرى الاهتمام الكبير الذي يخلقه هذا أيضا لمصر فيما يتعلق بالملاحة عير قناة السويس وإيطاليا قي المقدمة هنا في المهمة البحرية المسماة أسبيدوس وفي الواقع قيادة العملية في أيدى الإيطاليين".

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